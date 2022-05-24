中職／林智勝1500場出賽再等等 再打3年追逐泰山不敢想

大雨攪局，味全龍隊老將林智勝的生涯第1500場出賽再等等，最快將在明天成為中職史上第5位完成選手，也是第1位達陣這項紀錄之際身披龍隊球衣的球員。這些解鎖生涯成就路上，林智勝直言最關鍵還是穩定出賽，「沒有穩定出賽的話，就像不定時炸彈」。

前4位完成1500場出賽的神人，依序是張泰山（1863）、彭政閔（1800）、高國慶（1745）、周思齊（1620）。

張泰山在2011年、效力統一獅隊的第1年集滿1500場出賽，成為史上第一人，中信兄弟隊彭政閔、獅隊高國慶皆是生涯單一球隊，另一名兄弟老將周思齊則在2020年完成；龍隊今年簽下林智勝，持續迎接他的各種紀錄之夜到來。

龍隊今天原訂在天母球場出戰統一獅隊，先發打序已經出爐，林智勝原本將以先發第2棒、指定打擊完成他的第1500場出賽，但比賽因雨延賽，只能再等等。

相比前4人，林智勝生涯經歷過多次大傷，走到這一步更屬不易，他說紀錄路上最重要的還是穩定出賽，「沒有穩定出賽的話，就像不定時炸彈，你不知道何時會下來，在於心態啦！可不可以隨時準備好是很大的重點。」

距離聯盟紀錄、張泰山的1863場，還有364場的差距，林智勝不敢想，他坦言：「300多場，3年欸！這樣是我要打到44歲嗎？」他透露身體經過受傷、開刀後，現在每天起床後都要花很大心力，「要花很多時間調整到球場，不簡單啊！像國慶他們，我就不信他們起床時都很順，我現在就不是那麼舒服，身體受過傷、開過刀，一起床都是全身痠痛。」

他說現在自己已經不是30歲的年紀，要再打幾年不敢去想，「所以還是要慢慢來，沒想那麼多，順其自然，今年打完後如果還有機會就繼續打。」