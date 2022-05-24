中職／要比去天母比 陳傑憲、郭天信身高之戰結果出爐

中職史上第一次在賽前比量身高，陳傑憲、郭天信的對決結果出爐，兩人決定不為小數點斤斤計較，陳傑憲笑說：「我們不想傷害對方，就不相上下。」

官方登記身高都是173公分的陳傑憲、郭天信，在22日賽後訊息往來，原來是為了身高在較勁，陳傑憲覺得郭天信謊報173公分，但郭天信堅稱真的有173公分，還附上無辜表情，兩人爭到後來結論是今天天母賽前來比一比。

郭天信結束賽前練球後，等著陳傑憲練完球後要比身高，笑說要拉筋、墊鞋墊、頭髮梳高一點；陳傑憲一現身對決現場，聽說剛剛郭天信在拉筋，自己也開始拉筋起來，勝負欲超強。

根據兩人聲稱的年初體檢結果，郭天信173.1公分，陳傑憲173.3公分，兩人當場拿著捲尺幫彼此量起身高，超荒唐畫面讓陳傑憲笑稱到底是誰這麼幼稚。

陳傑憲先幫郭天信量身高，捲尺一拉只有171、172左右，郭天信一時口誤辯解「2啦！」語畢趕緊修正是「3」；陳傑憲量出來結果也差不多，最終兩人決定不計較小數點。

被問起這場對決算誰贏？郭天信先回答「學長贏」，陳傑憲則說：「我們不想傷害對方，就不相上下。」郭天信也同意，「我們不要計較小數點。」

是否有認證郭天信真的有173公分？陳傑憲說：「有啦！」被郭天信嫌棄語氣很勉強；；陳傑憲暖心安慰小老弟，「天信你聽我講，我都這樣安慰自己，如果我們身高有180，技術可能沒有這樣，有一些高的還打得比我們不好。」郭天信追問是誰，陳傑憲笑答：「我沒有講。」

有趣的是，兩人不約而同都拉林靖凱下水，覺得他沒有170公分，讓林靖凱無辜被拖下水，也被拉來比身高，「天憲」的身高對決完後又上演番外篇。