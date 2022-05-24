中職／今天來把問題解決 郭天信身高對決前先拉林靖凱下水

郭天信、陳傑憲意外挑起身高之爭，今天在天母球場相約比一比，郭天信對決前先受訪，強調真的有173公分，「今年體檢是173.1，真的沒有謊報，我覺得靖凱才謊報啦！」意外多拉林靖凱下水。

官方登記身高都是173公分的陳傑憲、郭天信，在22日賽後訊息往來，原來是為了身高在較勁，陳傑憲覺得郭天信謊報173公分，但郭天信堅稱真的有173公分，還附上無辜表情，兩人爭到後來結論是今天天母賽前來比一比。

郭天信結束賽前練球後，等著陳傑憲練完球後要比身高，「我等一下把頭髮弄高一點，還是把鞋墊穿在襪子裡？」想著各種壞點子，但他強調自己真的有173公分。

他透露，自己的身高從高中就停止發育，現在已經放棄期待長高這件事，「我放棄了，我試了很多方法都沒用，吃中藥、早點睡，我很會睡啊！放假我可以從12點睡到下午2點都沒起來，但還是沒長高。」他說自己的理想高度其實是175公分。

「173俱樂部」意外成為焦點，郭天信很納悶，「很奇怪欸！為什麼要多用一個173，不用180、178就好，硬要把我們拖下水。」被開玩笑問起，今天是不是最期待對決身高，郭天信說：「不是對決，是要把問題解決。」他強調是想證明自己有173公分，如果以些微之差身高輸給陳傑憲也沒關係，「輸就輸啊！又不會怎樣，但我真的有173。」

全聯盟著名的矮將球星系列，郭天信認為江坤宇最高，林靖凱則是謊報170公分，「對吧？我確定靖凱比較矮，他170應該是謊報！我記得他只有168，不然就是他長高了。」