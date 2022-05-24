快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鋼龍拉肚子、吉力吉撈牙齒痛 龍隊投捕都掛病號

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
吉力吉撈．鞏冠因牙齒痛掛傷號。 記者陳正興／攝影
吉力吉撈．鞏冠因牙齒痛掛傷號。 記者陳正興／攝影

味全龍隊今天在天母球場出戰統一獅隊，原訂先發投手鋼龍從昨天就開始上吐下瀉，今天確定無法投；主戰捕手吉力吉撈．鞏冠原本也掛病號，他因牙齒痛去看醫生，原本教練團已決定改由蔣少宏蹲捕，最終仍確定由吉力吉撈先發。

龍隊今天賽前4小時公布先發投手換成趙璟榮，總教練葉君璋表示，鋼龍從昨天開始上吐下瀉，不知道吃了什麼東西吃壞肚子，評估已經連拉兩天，要在明天先發也不太可能。龍隊明天照計畫先發由布里悍先發，鋼龍最快後天登板。

趙璟榮生涯在一軍12場、二軍29場登板都是後援，本季很有勝投運，出賽4場取得2勝0敗、防禦率還是0，天母今天持續飄雨的天氣，能否順利開打尚待觀察，若順利開打，將是他的職棒生涯初先發。

葉總坦言，推出趙璟榮是打牛棚車輪戰的算盤，沒有設定球數，但應該不會超過50球。

吉力吉撈則因牙齒痛去看醫生，是智齒或蛀牙？葉總笑答：「我覺得蛀牙比較有可能。」後續確認繼續擔任先發捕手出賽。

牛棚 統一獅 鞏冠

延伸閱讀

中職／鋼龍身體欠安 龍隊緊急改推趙璟榮生涯初先發

中職／質疑郭天信不到173公分 陳傑憲邀約賽前比身高

中職／德保拉台東初登板倒數 本季對猿隊15.2局未失分

中職／布雷克屠龍拿手 王牌回魂謙稱龍隊今年不一樣

相關新聞

中職／要比去天母比 陳傑憲、郭天信身高之戰結果出爐

中職史上第一次在賽前比量身高，陳傑憲、郭天信的對決結果出爐，兩人決定不為小數點斤斤計較，陳傑憲笑說：「我們不想傷害對方，...

中職／今天來把問題解決 郭天信身高對決前先拉林靖凱下水

郭天信、陳傑憲意外挑起身高之爭，今天在天母球場相約比一比，郭天信對決前先受訪，強調真的有173公分，「今年體檢是173....

中職／鋼龍拉肚子、吉力吉撈牙齒痛 龍隊投捕都掛病號

味全龍隊今天在天母球場出戰統一獅隊，原訂先發投手鋼龍從昨天就開始上吐下瀉，今天確定無法投；主戰捕手吉力吉撈．鞏冠也掛傷號...

日職／兩聯盟交流戰開打 吳念庭重返一軍

旅日西武獅隊台灣野手吳念庭在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，先在二軍復出。吳念庭昨天更新臉書動態，前往名...

中職／球迷祈禱中！台東猿象戰賽前飄雨絲

睽違14年中華職棒例行賽今晚重返台東，今天下午2點在第一棒球場售票口兌換免費票，2點不到現場已排長長人龍，球迷興奮地說，...

中職／鋼龍身體欠安 龍隊緊急改推趙璟榮生涯初先發

味全龍隊今天在天母球場出戰統一獅隊，原訂先發投手鋼龍因身體不適，臨時換成趙璟榮先發，此役若天公賞臉，將是他的生涯初先發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。