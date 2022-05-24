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中職／鋼龍拉肚子、吉力吉撈牙齒痛 龍隊投捕都掛病號
味全龍隊今天在天母球場出戰統一獅隊，原訂先發投手鋼龍從昨天就開始上吐下瀉，今天確定無法投；主戰捕手吉力吉撈．鞏冠原本也掛病號，他因牙齒痛去看醫生，原本教練團已決定改由蔣少宏蹲捕，最終仍確定由吉力吉撈先發。
龍隊今天賽前4小時公布先發投手換成趙璟榮，總教練葉君璋表示，鋼龍從昨天開始上吐下瀉，不知道吃了什麼東西吃壞肚子，評估已經連拉兩天，要在明天先發也不太可能。龍隊明天照計畫先發由布里悍先發，鋼龍最快後天登板。
趙璟榮生涯在一軍12場、二軍29場登板都是後援，本季很有勝投運，出賽4場取得2勝0敗、防禦率還是0，天母今天持續飄雨的天氣，能否順利開打尚待觀察，若順利開打，將是他的職棒生涯初先發。
葉總坦言，推出趙璟榮是打牛棚車輪戰的算盤，沒有設定球數，但應該不會超過50球。
吉力吉撈則因牙齒痛去看醫生，是智齒或蛀牙？葉總笑答：「我覺得蛀牙比較有可能。」後續確認繼續擔任先發捕手出賽。
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