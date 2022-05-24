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日職／兩聯盟交流戰開打 吳念庭重返一軍

中央社／ 台北24日電
吳念庭重返一軍。 擷圖自推特(資料照)
吳念庭重返一軍。 擷圖自推特(資料照)

旅日西武獅隊台灣野手吳念庭在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，先在二軍復出。吳念庭昨天更新臉書動態，前往名古屋與球隊會合，日媒今天則報導，吳念庭回一軍的消息。

日本職棒兩聯盟交流戰今天開打，埼玉西武獅作客名古屋巨蛋，將出戰中日龍，日本媒體「西日本體育」報導，西武獅隊今天將迎來3名主力球員回歸，包括森友哉、洋砲歐葛雷迪（Brian O'Grady），而吳念庭也在名單內。

西武獅隊目前戰績21勝23敗1和，在太平洋聯盟暫居第4，吳念庭本季在一軍出賽26場，75打數揮出21支安打，包括1發全壘打，打擊率2成80，有機會在今晚交流戰亮相。

西武獅隊球團5月1日公告吳念庭確診COVID-19的消息，吳念庭歷經休養，20日先到二軍比賽調整，二軍共出賽3場，8打數揮出3支安打，打擊率3成75。

吳念庭昨晚也在臉書粉絲團分享搭車前往名古屋的照片，並寫下「珍惜每次上場機會，替球隊做貢獻」。

吳念庭

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