快訊

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

北市又一副市長快篩陽！蔡炳坤今居隔 柯文哲露出詭異笑容

中職／球迷祈禱中！台東猿象戰賽前飄雨絲

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東第一棒球場今天將上演象猿大戰，但天空雲層厚、還偶飄雨絲，球迷憂心祈禱老天爺幫忙。記者卜敏正／攝影
台東第一棒球場今天將上演象猿大戰，但天空雲層厚、還偶飄雨絲，球迷憂心祈禱老天爺幫忙。記者卜敏正／攝影

睽違14年中華職棒例行賽今晚重返台東，今天下午2點在第一棒球場售票口兌換免費票，2點不到現場已排長長人龍，球迷興奮地說，真的期待已久，但看著灰色陰霾天空、微微雨絲都憂心表示，希望老天爺幫忙，若下大雨晚間球賽可能真的泡湯。

縣府及中信兄弟球團昨晚至今，持續進行球場夜間照明測試調校等工作，中信兄弟昨日下午抵台東棒球場練球、熟悉球場，縣長饒慶鈴也到場關心並贈送台東好禮，中信兄弟除回贈繡有名字球衣、歡迎饒慶鈴今晚開球，更鼓勵球迷到球場為球員加油。

數百名球迷今天2點開始就在現場排隊，要兌換台東縣民回饋票，不少人帶著孩子一邊兌票、一邊向孩子介紹球場，並直言上一次在台東看球已經是十多年前，這次很難得，中信兄弟安排2場到台東比賽，但天空烏雲密布，真的讓人擔心。

台東縣政府表示，中華職棒上一次在台東棒球場安排例行賽是2008年3月30日，當年度賽事由兄弟象隊與統一獅隊交手，2022年中華職棒33年例行賽台東場，今天晚間6點35分首戰，將由中信兄弟安排主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉應戰、力拚隊史在台東首勝。

 縣府教育處及中信兄弟球團人員，昨晚在球場做夜間照明測試，晚間6點30分台電志航路高壓融絲鍊故障，一度造成第一棒球場的照明設備約4小時無法正常運作，經緊急聯繫台電搶修，8點恢復照明。

今明兩天中信兄弟隊與樂天桃猿隊2連戰，兄弟陣中包括張志豪、陳子豪、楊志龍、李聖裕、高宇杰都是台東出身球員，樂天桃猿投手王躍霖，也是首度回到台東參與職棒賽事。

台東第一棒球場今天將上演象猿大戰，2點就有許多球迷排隊索票。記者卜敏正／攝影
台東第一棒球場今天將上演象猿大戰，2點就有許多球迷排隊索票。記者卜敏正／攝影
台東第一棒球場今天將上演象猿大戰，2點就有許多球迷排隊索票。記者卜敏正／攝影
台東第一棒球場今天將上演象猿大戰，2點就有許多球迷排隊索票。記者卜敏正／攝影

中信兄弟 樂天桃猿 棒球

延伸閱讀

「歸剛欸」演習射飛彈 台東議員怒：要帶漁民去抗議

釋迦賣香港等同大陸？饒慶鈴批陳吉仲玩文字遊戲沒意思

影／台東縣議員怒中央防疫政策「一日三市」人民很痛苦

挺張善政 饒慶鈴：善良有能力、充滿歷練的人 不支持嗎

相關新聞

日職／兩聯盟交流戰開打 吳念庭重返一軍

旅日西武獅隊台灣野手吳念庭在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，先在二軍復出。吳念庭昨天更新臉書動態，前往名...

中職／鋼龍身體欠安 龍隊緊急改推趙璟榮生涯初先發

味全龍隊今天在天母球場出戰統一獅隊，原訂先發投手鋼龍因身體不適，臨時換成趙璟榮先發，此役若天公賞臉，將是他的生涯初先發。

中職／質疑郭天信不到173公分 陳傑憲邀約賽前比身高

22日統一獅作客味全龍，賽後獅隊球星陳傑憲在個人IG放上和龍隊球星郭天信聊天內容，陳傑憲認為郭天信謊報身高，實際身高未達173公分，並放話兩人今天賽前要來比誰比較高。 日前網路上瘋傳的「中職球員

中職／球迷祈禱中！台東猿象戰賽前飄雨絲

睽違14年中華職棒例行賽今晚重返台東，今天下午2點在第一棒球場售票口兌換免費票，2點不到現場已排長長人龍，球迷興奮地說，...

棒球／敲再見安吃起來 陽岱鋼收到隊友請的熱狗喜孜孜

陽岱鋼的旅美生涯在短時間搜集各種隊史第1紀錄，昨天敲出湖國碼頭犬隊史第一支再見安打，今天開心在粉絲團上分享單場MVP獎勵...

中職／悍將剛回穩 洋將「飛」了

開季以來戰績「爛」成話題的富邦悍將隊，上周打出奇蹟一周，5戰狂攻32分、豪取4勝，目前一軍僅用兩名外援，艾思凱在二軍修了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。