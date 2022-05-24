中職／球迷祈禱中！台東猿象戰賽前飄雨絲

睽違14年中華職棒例行賽今晚重返台東，今天下午2點在第一棒球場售票口兌換免費票，2點不到現場已排長長人龍，球迷興奮地說，真的期待已久，但看著灰色陰霾天空、微微雨絲都憂心表示，希望老天爺幫忙，若下大雨晚間球賽可能真的泡湯。

縣府及中信兄弟球團昨晚至今，持續進行球場夜間照明測試調校等工作，中信兄弟昨日下午抵台東棒球場練球、熟悉球場，縣長饒慶鈴也到場關心並贈送台東好禮，中信兄弟除回贈繡有名字球衣、歡迎饒慶鈴今晚開球，更鼓勵球迷到球場為球員加油。

數百名球迷今天2點開始就在現場排隊，要兌換台東縣民回饋票，不少人帶著孩子一邊兌票、一邊向孩子介紹球場，並直言上一次在台東看球已經是十多年前，這次很難得，中信兄弟安排2場到台東比賽，但天空烏雲密布，真的讓人擔心。

台東縣政府表示，中華職棒上一次在台東棒球場安排例行賽是2008年3月30日，當年度賽事由兄弟象隊與統一獅隊交手，2022年中華職棒33年例行賽台東場，今天晚間6點35分首戰，將由中信兄弟安排主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉應戰、力拚隊史在台東首勝。

縣府教育處及中信兄弟球團人員，昨晚在球場做夜間照明測試，晚間6點30分台電志航路高壓融絲鍊故障，一度造成第一棒球場的照明設備約4小時無法正常運作，經緊急聯繫台電搶修，8點恢復照明。