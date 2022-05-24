中職／質疑郭天信不到173公分 陳傑憲邀約賽前比身高

22日統一獅作客味全龍，賽後獅隊球星陳傑憲在個人IG放上和龍隊球星郭天信聊天內容，陳傑憲認為郭天信謊報身高，實際身高未達173公分，並放話兩人今天賽前要來比誰比較高。

日前網路上瘋傳的「中職球員理想男友身高表」，前3名分別是178、180和173公分，在中職官網皆被列為173公分的陳傑憲和郭天信，也相當在意自己的排名，當時陳傑憲就截圖回應，「身高是我的痛楚你不知道嗎，為何要這樣逼人呢。」郭天信也寫下「真的。」

前天龍獅大戰結束後，陳傑憲截圖自己和郭天信的聊天內容放上個人IG，陳傑憲質疑郭天信有謊報身高，郭天信則堅決否認，表示自己確實有173，因此寫下「真的有啦，下次比一比。」陳傑憲也一口答應「好下禮拜賽前見。」最後陳傑憲也自嘲「兩個矮子對身高相當在意。」

今天晚上6點統一獅和味全龍將會在天母球場交手。