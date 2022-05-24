快訊

黃安曬白沙屯媽祖照酸台政府 上海網友「關了3個月」：笑不出來

棒球／敲再見安吃起來 陽岱鋼收到隊友請的熱狗喜孜孜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陽岱鋼昨天敲出再見安打，收到隊友請客的熱狗作為單場MVP獎勵。圖／取自陽岱鋼粉絲團
陽岱鋼昨天敲出再見安打，收到隊友請客的熱狗作為單場MVP獎勵。圖／取自陽岱鋼粉絲團

陽岱鋼的旅美生涯在短時間搜集各種隊史第1紀錄，昨天敲出湖國碼頭犬隊史第一支再見安打，今天開心在粉絲團上分享單場MVP獎勵，正是隊友請客的熱狗。

碼頭犬為新成軍的美國獨立聯盟球隊，不少隊史第1的紀錄等待解鎖，陽岱鋼日前先後在隊史首安、主場首轟放上自己的名字，昨天對戰溫尼伯金眼隊，再於9局下揮出中外野方向再見安打，幫助碼頭犬以6：5贏球，陽岱鋼敲出隊史第1支再見安打。

陽岱鋼今天貼出自己手拿熱狗的照片，笑得喜孜孜，他寫著：「單場MVP的獎勵，隊友的請客。」球迷也紛紛送上恭喜和鼓勵，希望他在美國開心打球。

35歲的陽岱鋼本季出賽9場，累積37打數敲出7安打，包括全壘打、三壘打、二壘打各1支，吞下12次三振、有7次保送，目前打擊率1成89，貢獻7分打點排在隊內第2。

陽岱鋼

延伸閱讀

棒球／陽岱鋼又成碼頭犬第1人 旅美首支再見安打出爐

棒球／陽岱鋼旅美生涯首度炸裂 搶下主場歷史性第1轟

棒球／陽岱鋼敲1安 中止連2場出賽無安打

棒球／陽岱鋼演滑接美技 鄭浩均同場先發2局失4分

相關新聞

棒球／敲再見安吃起來 陽岱鋼收到隊友請的熱狗喜孜孜

陽岱鋼的旅美生涯在短時間搜集各種隊史第1紀錄，昨天敲出湖國碼頭犬隊史第一支再見安打，今天開心在粉絲團上分享單場MVP獎勵...

中職／台東象猿戰 一盼14年

中職例行賽暌違14年重返台東，中信兄弟、樂天桃猿隊2連戰未演先轟動，雙方今晚首戰分別推出德保拉、黃子鵬登板先發，猿隊最大...

中職／悍將剛回穩 洋將「飛」了

開季以來戰績「爛」成話題的富邦悍將隊，上周打出奇蹟一周，5戰狂攻32分、豪取4勝，目前一軍僅用兩名外援，艾思凱在二軍修了...

日職／日媒評火腿洋將30分不及格 王柏融名字直接遭忽略

日本雜誌《棒球週刊》近日分析洋聯6隊洋將本季表現，台灣選手王柏融效力的日本火腿不但只拿下30分不及格的分數，還遭批評包含王柏融在內的6名洋將只有1人能用。 《棒球週刊》撰文指出，火腿舊洋投B.羅

中職／德保拉台東初登板倒數 本季對猿隊15.2局未失分

中信兄弟隊明天將在台東球場擔任主隊，對樂天桃猿隊進行2連戰首戰，雙方推出德保拉、黃子鵬登板先發；猿隊近5戰吞下4敗，正處...

中職／這3人14年前在台東出賽 年資合計51年4263安

中職例行賽暌違14年重返台東，明天將由中信兄弟隊擔任主隊，迎戰上半季排名第1的樂天桃猿隊；中職現役球員中，2008年在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。