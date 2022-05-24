棒球／敲再見安吃起來 陽岱鋼收到隊友請的熱狗喜孜孜

陽岱鋼的旅美生涯在短時間搜集各種隊史第1紀錄，昨天敲出湖國碼頭犬隊史第一支再見安打，今天開心在粉絲團上分享單場MVP獎勵，正是隊友請客的熱狗。

碼頭犬為新成軍的美國獨立聯盟球隊，不少隊史第1的紀錄等待解鎖，陽岱鋼日前先後在隊史首安、主場首轟放上自己的名字，昨天對戰溫尼伯金眼隊，再於9局下揮出中外野方向再見安打，幫助碼頭犬以6：5贏球，陽岱鋼敲出隊史第1支再見安打。

陽岱鋼今天貼出自己手拿熱狗的照片，笑得喜孜孜，他寫著：「單場MVP的獎勵，隊友的請客。」球迷也紛紛送上恭喜和鼓勵，希望他在美國開心打球。

35歲的陽岱鋼本季出賽9場，累積37打數敲出7安打，包括全壘打、三壘打、二壘打各1支，吞下12次三振、有7次保送，目前打擊率1成89，貢獻7分打點排在隊內第2。