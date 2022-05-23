日職／日媒評火腿洋將30分不及格 王柏融名字直接遭忽略

日本雜誌《棒球週刊》近日分析洋聯6隊洋將本季表現，台灣選手王柏融效力的日本火腿不但只拿下30分不及格的分數，還遭批評包含王柏融在內的6名洋將只有1人能用。 《棒球週刊》撰文指出，火腿舊洋投B.羅

2022-05-23 17:54