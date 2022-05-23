日職／日媒評火腿洋將30分不及格 王柏融名字直接遭忽略
日本雜誌《棒球週刊》近日分析洋聯6隊洋將本季表現，台灣選手王柏融效力的日本火腿不但只拿下30分不及格的分數，還遭批評包含王柏融在內的6名洋將只有1人能用。
《棒球週刊》撰文指出，火腿舊洋投B.羅德里奎茲和新洋投甘特（John Gant）本季一軍初登板還未出現，另外一位新洋投龐塞（Cody Ponce）4月先發出賽2場，成績為1敗、防禦率5.40，5月則還沒有出賽紀錄。洋砲方面內野工具人阿爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）去年在舊金山巨人3A出賽71場擊出17支全壘打，加入日本火腿至今打擊率雖然只有0.238，但擊出6支全壘打，算是正常的發揮，而過去曾在大聯盟敲出56轟的另一洋砲紐納斯（Renato Nunez），至今打擊率只有0.190、敲出1轟，完全不符合1億8,000萬日圓的高身價，已被球團下放至二軍，而最慘的是，該篇報導完全沒有提到王柏融。
該篇報導認為，6名洋將只有1人算是稱得上對火腿有貢獻，因此洋將群評分只能拿到30分。而以超過7成勝率在洋聯排名第一的樂天金鷲，雖然補進年薪超過1億日圓的吉騰斯（Chris Gittens）只打2個打席就骨折，前半季應該說是完全無法回來，但另一名洋砲馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）狀況漸入佳境，從5月一開始打擊率約2成左右到之後連續8場敲安，另外台灣選手宋家豪和布希尼斯（Alan Busenitz）鞏固球隊牛棚，洋將群穩定的表現整體評分為70分，是全聯盟最高。
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