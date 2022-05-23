中職／德保拉台東初登板倒數 本季對猿隊15.2局未失分

中信兄弟隊明天將在台東球場擔任主隊，對樂天桃猿隊進行2連戰首戰，雙方推出德保拉、黃子鵬登板先發；猿隊近5戰吞下4敗，正處本季最大低潮，本周轉戰東部能否改運值得觀察。

中職最近台東例行賽是2008年3月30日，暌違14年舊地重遊，對兩隊新生代球員都是生涯初體驗，德保拉、黃子鵬當然也是首次在這座陌生球場亮相。

德保拉本季出賽5場投出2勝，防禦率1.77暫居全聯盟第2，僅次於統一獅隊洋投羅昂的1.64，而且5場都是優質先發。

值得一提的是，德保拉目前兩勝都是擊敗猿隊，4月24、30日（生涯首場無完封勝）合計15.2局被揮出10支安打，飆出15次三振，完全沒有失分，生涯對戰12勝6敗、防禦率3.02。

黃子鵬本季7場先發是猿隊投手最多，投出3勝1敗，目前防禦率2.25排名第5，也是本土投手最優，唯一對戰兄弟是4月5日投5局失兩分、無關勝敗。

猿隊上半季20勝1和10敗暫居榜首，領先兄弟4.5場勝差，但近況不是很理想，17日不敵獅隊、終止本季最長7連勝後，近5戰只有1勝4敗，包括在桃園主場3連戰遭富邦悍將隊清盤；猿隊明、後天先在台東和兄弟交手，27日起移師花蓮，對獅隊進行3連戰，本周壓力不小。