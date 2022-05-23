中職／這3人14年前在台東出賽 年資合計51年4263安

中職例行賽暌違14年重返台東，明天將由中信兄弟隊擔任主隊，迎戰上半季排名第1的樂天桃猿隊；中職現役球員中，2008年在台東球場出賽只有高國慶、潘武雄、王勝偉，3人年資合計51年，聯手揮出4263支安打。

中職過去32個球季，一共在18座球場進行8057場例行賽，2001年龍潭球場安排1場最少，再來就是台東球場4場，集中在2006到08年球季（分別為1、2、1場），當地球迷等了14年，終於又有機會現場觀戰，明、後天象、猿2連戰人氣值得期待。

最近在台東進行的比賽是2008年3月30日兄弟、統一獅隊之戰，高國慶、潘武雄分別擔任獅隊先發一壘手、中外野手，王勝偉則是兄弟開路先鋒，獅隊終場6：3獲勝，奪下救援成功的林岳平，如今已是獅隊總教練。

高國慶2004年展開生涯首季，不但43歲是現役球員最老、出賽1745場也是最多，潘武雄2006年從獅隊起步，王勝偉2008年披上黃衫，今年轉戰富邦悍將隊。

這3名老將出賽都在1100場以上，加起來4216場，安打也都超過1200支，高國慶生涯1821安更居史上第4，只有張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）、林益全（1837安）排名在前；儘管高國慶錯過重返台東出賽的機會，不過周末在花蓮球場進行的獅、猿3連戰，這位生涯19年老將還要再拚紀錄。