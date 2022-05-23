T1聯盟／太陽季後賽尬特攻 球評預測一面倒

職籃T1聯盟季後賽昨天展開，季後挑戰賽由台灣啤酒英熊隊擊敗桃園雲豹隊出線，代表第一個賽季的季後賽最終4強出爐，明天就將展開台中太陽隊和新北中信特攻隊系列賽，聯盟今天發布3位球評的預測，一面倒看好太陽能拿下總冠軍賽門票。

包括ELEVEN SPORTS球評許時清和張正邦，以及愛爾達球評陳楷都認為太陽以2勝1敗拿下系列賽，同時是HBL傳統名校南山高中教練的許時清說：「此一系列賽較不會有懸念，太陽的本土、亞外、洋將都在30歲左右，正值顛峰期，無論經驗、球技、體能各方面都具水準，加上教練團的整合功力，讓整支球隊團隊戰力一直處於高檔狀態。」

許時清提到，特攻陣中有年輕球員，雖都是潛力球星，但經驗還是稍嫌稚嫩，「面對季後賽的高強度與太陽老球皮的打法，特攻可能還是必須繳點學費，想過太陽這關不容易。」

T1季後賽採三輪，原本4強採5戰3勝制，受疫情影響縮減為3戰2勝，總冠軍賽也從7勝4勝制改為5戰3勝，明天例行賽第2的太陽先在台中主場迎接特攻，周三換聯盟例行賽龍頭高雄全家海神和英熊進行第一戰對決。

特攻和太陽例行賽6度碰頭，特攻以2勝4敗落居下風，不過好消息是近期受腳傷困擾的「黑豹」阿巴西已歸隊訓練，成球隊挑戰總冠軍賽利多。