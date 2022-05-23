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華南金控盃少棒／歐子喬當功臣 澎湖與台中爭4強門票

中央社／ 記者謝靜雯台北23日電
澎湖縣隊。 華南金控盃少棒官方臉書粉絲團
澎湖縣隊。 華南金控盃少棒官方臉書粉絲團

華南金控盃全國少棒賽勝部賽事，澎湖縣隊今天與屏東縣隊交手，澎湖縣「講美洋將」歐子喬後援4.1局無責失分、好投壓制，加上打線適時串連搶分，終場以6比3拿勝、再1勝晉級4強。

111年華南金控盃全國少棒賽，澎湖縣隊此次由講美國小棒球隊為主體，加入石泉、興仁、湖西國小組成聯盟，首戰擊敗國內少棒常勝軍桃園市隊，今天勝部與屏東縣隊交手。

兩隊前2局打完澎湖縣隊3比2領先，屏東縣隊3局上有攻勢，靠著觸身球保送、安打、捕逸跑回追平分，澎湖縣隊3局下靠著接連四壞保送、葉宇翔二壘打送回超前分，再靠著四壞保送、呂紹宏安打、再添1分。

澎湖縣隊4局靠著歐子喬二壘打開啟攻勢、暴投上到三壘，許凱崴適時安打、替球隊多添1分保險分、順利拿下比賽勝利。

歐子喬是講美國小南非、台灣混血「洋將」，今天2局2人出局、有危機時登板後援，總計用60球投4.1局僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四死球，失掉1分非責失分，打擊上也有單場3打數敲2安好表現，連兩場出賽都扮演球隊搶勝關鍵。

台中市隊今天與台東縣隊交手，台中市隊先發投手李以勒投3.1局僅被敲出2支安打、投出3次三振，吳聖智後援2.2局沒被敲出安打、飆出4次三振，兩人聯手壓制，沒讓台東縣隊拿下分數，率隊以4比0拿勝。

台中市隊此次以忠孝國小為主體，加入大仁、力行、光隆、塗城國小棒球隊球隊組成聯隊參賽；澎湖縣、台中市隊將於25日B組勝部冠軍戰交手，勝隊取得4強門票，A組勝部賽事則是由台北市隊與新竹縣隊交手。

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