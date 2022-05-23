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中職／獅隊教頭林岳平27日歸隊 吳桀睿確診開始隔離

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅吳桀睿確診。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
統一獅吳桀睿確診。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

統一獅隊野手吳桀睿昨天喉嚨不舒服，進行自主快篩呈現陽性，球團協助進行PCR檢測後，今天PCR結果出爐呈現陽性確診，將依防疫相關規範進行隔離。

獅隊指出，目前針對選手解隔時間，確診人員依據政府防疫規範天數進行隔離治療，期滿後進行7天自主管理，球團嚴謹看待，選手進行7天自主管理時，前3天先採自主訓練觀察，3天後若自主快篩呈現陰性，即可隨球隊練習，若快篩仍呈現陽性，將維持自主訓練，需快篩陰性後才能歸隊進行團體訓練。

目前獅隊確診解隔情況如下：

陳韻文、林岱安、江承峰、劉軒荅均無症狀，昨天已開始自主管理，目前均為快篩陰性，預計25日歸隊投入球隊訓練。

羅暐捷、劉予承目前快篩仍呈現陽性，將維持自主訓練，待快篩陰性後才會歸隊投入團隊訓練。

牛棚教練羅錦龍目前無症狀，今天快篩陰性，開始進行自主管理。

總教練林岳平目前也是無症狀，明天開始進行自主管理，預計27日正式歸隊。

施冠宇、陳鏞基預計25日起，郭峻偉26日起進行自主管理。

林岳平 吳桀睿 統一獅

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