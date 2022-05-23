中職／獅隊教頭林岳平27日歸隊 吳桀睿確診開始隔離

千葉羅德海洋隊投手佐佐木朗希，不只創下日職最年輕完全比賽的紀錄，優異的投球表現更是被看好能進軍大聯盟殿堂。而過去也曾經稱霸日職，並在大聯盟打拼多年的前輩達比修有，就分析佐佐木想要更上層樓，優勢和風險分別為何。

2022-05-23 11:09