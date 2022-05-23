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中職／金曲歌后黃妃來了 28日「追追追」為兄弟開球

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
金曲歌后黃妃28日擔任兄弟隊開球貴賓。圖／中信兄弟隊提供
金曲歌后黃妃28日擔任兄弟隊開球貴賓。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊將於28日在台中洲際球場迎戰富邦悍隊，賽前邀請金曲歌后黃妃擔任這場「金控大戰」開球貴賓，她也會出席「Twitch 中信兄弟官方頻道」和球迷一起線上看球。

兄弟明、後天在台東球場擔任主隊，對樂天桃猿隊進行2連戰，28、29日回到台中主場分別對戰悍將、味全龍隊，周末這兩場比賽結合本土文化霸主「霹靂布袋戲」，推出「PILI BROTHERS霹靂兄弟之魔吞傳奇」主題日，兩屆台語金曲歌后黃妃、金曲樂團「麋先生MIXER」分別在28、29日賽前表演與開球。

上半季賽事除了龍隊受到疫情影響，目前出賽25場，其餘4隊已達半數（30到31場），兄弟15勝1和14敗暫居第4，落後排名第1的猿隊（20勝1和10敗）4.5場勝差。

中信兄弟 黃妃

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