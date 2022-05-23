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棒球／陽岱鋼又成碼頭犬第1人 旅美首支再見安打出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陽岱鋼敲出隊史第一支再見安打。 圖擷自美國協會聯盟推特
陽岱鋼敲出隊史第一支再見安打。 圖擷自美國協會聯盟推特

旅美老將陽岱鋼今天再扮贏功功臣，對溫尼伯金眼隊3連戰最後1戰9局下，揮出中外野方向再見安打，幫助湖國碼頭犬隊6：5獲勝，成為隊史首位締造再見安打的球員。

陽岱鋼擔任先發二棒、中外野手，前4次打擊未有安打，吞下1次三振，但也獲兩次保送。

兩隊打完前8局4：4平手，金眼9局上攻下1分，碼頭犬9局下兩出局滿壘時，輪到陽岱鋼打擊，他在1好1壞後揮出再見安打，送回兩名跑者成為致勝一擊。

本季賽事開打10天，陽岱鋼打完3個系列賽，隊史首支安打、主場首支全壘打、再見安打全包了；他在開季前9戰合計37打數7安打、打擊率1成89，包括二壘打、三壘打、全壘打各1支，攻下6分打點，被保送7次，連續9場比賽都上壘。

陽岱鋼

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