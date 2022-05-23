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中職／桃猿隊史7度桃園3戰遭清盤 悍將和「祖先」就包辦5次

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒富邦悍將隊擺脫開季大低潮，22日與樂天桃猿隊交手，王勝偉睽違638天開轟，單場2安3打點、手感火燙，陳仕朋6.2局失1分優質先發，以5比2系列賽橫掃桃猿隊、拿下3連勝。賽後選手在場中擊掌致意。 中央社
中華職棒富邦悍將隊擺脫開季大低潮，22日與樂天桃猿隊交手，王勝偉睽違638天開轟，單場2安3打點、手感火燙，陳仕朋6.2局失1分優質先發，以5比2系列賽橫掃桃猿隊、拿下3連勝。賽後選手在場中擊掌致意。 中央社

富邦悍將隊上周5戰打下4勝，成為最大亮點，尤其當「水鬼」狠咬龍頭老大樂天桃猿隊，且是在桃園球場完成3連戰橫掃，從猿隊進駐桃園大本營以來，這僅是第7次在桃園出現3連戰被清盤，而悍將及悍將「祖先」就包辦了5次。

猿隊在2011年進駐桃園球場後，過去11年僅發生過6次桃園3連戰遭到橫掃，依序是2012年5月4到6日興農牛隊、2014年7月4到6日中信兄弟隊、2014年7月18到20日義大犀牛隊、2016年4月1到4日犀牛隊（4連戰橫掃）、2016年5月6到8日犀牛隊、2019年4月5到7日兄弟隊。

悍將開季戰績低迷，卻在上周打出驚奇，尤其周末的3場比賽分別以9：6、7：0、5：2擊敗猿隊，賞給猿隊本季首波3連敗，還是相隔3年再於桃園遭到清盤。

值得注意的是，猿隊7度在桃園3連戰被同一對手橫掃，有5次為悍將及前身所賜。

賞給猿隊連續3季重拳，悍將總教練丘昌榮賽後認為，猿隊受到疫情衝擊，對戰力影響很大，悍將雖然贏球，還有很多需要努力的。

猿隊本季戰績一路獨走，吞下3連敗後，目前仍以20勝10敗1和、勝率6成67居龍頭，領先居次的統一獅隊3.5場勝差，首批確診球員按規定最快可在本周陸續回歸，但能否及時調整到位投入一軍戰場存在變數。

富邦悍將 丘昌榮 樂天桃猿

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