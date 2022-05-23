中職／猿隊新增1投手快篩陽性 累積9選手染疫
樂天桃猿隊的疫情危機還在擴大，球團今天公告，1名投手出現輕微發燒後快篩陽性，一軍選手已累積9人確診。
今天為休兵日，猿隊上午公告，「今日一位投手有輕微發燒症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理。」
猿隊一軍近期疫情在隊內蔓延開來，先前已累積內野手陳俊秀、林立、林承飛、馬傑森、郭永維、捕手嚴宏鈞、投手邱駿威及隨隊的陳禹勳，今天再新增1名投手、並未具名；教練部分則有助理打擊教練林政億。
首批確診的陳俊秀、林立、林承飛在18日快篩陽性，本周就將完成7天隔離，總教練曾豪駒上周受訪談到歸隊進度時表示，3人趕上本周的花東系列賽難度較高，將先留在二軍訓練，避免貿然拉上一軍增加受傷風險。
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