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中職／第1張機票發出！悍將掰了艾思凱 續找新洋將

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊艾思凱因個人因素提前終止合約，成為今年第一位領機票的洋將。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
富邦悍將隊艾思凱因個人因素提前終止合約，成為今年第一位領機票的洋將。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

中職今年第一位「領機票」的洋將出現，富邦悍將隊今天宣布，洋投艾思凱（Luis Escobar）因個人因素提前終止合約，預計26日離台，還未在一軍投過球就告別中職。悍將球團感謝他的付出，也表示「將持續積極尋找新外籍球員，補強球隊戰力。」

艾思凱具備大聯盟資歷，2019年在海盜出賽4場、防禦率7.94，近年則於墨西哥聯盟投球，來到悍將後控球問題一直都是最大罩門，總教練丘昌榮也曾直言艾思凱還需要時間。

艾思凱在熱身賽的防禦率高達20.25，開季先放二軍修控球，遲遲未見起色，至今5場登板（3先發、2後援），合計13.2局出現12次四壞保送，被敲11安打、失11分（責失9分），防禦率5.93，成績欠佳，等不到上一軍的機會。

富邦悍將球團新聞稿如下：

富邦悍將宣布戰力異動，目前於二軍的合約所屬球員外籍選手艾思凱（Luis Escobar），因個人因素提前和球團終止合約，預計於5月26日離台，悍將球團也將持續積極尋找新外籍球員，補強球隊戰力。

26歲的艾思凱來自哥倫比亞，今年來到中職加入富邦悍將春訓表現並不理想，未被放進開季一軍名單。從二軍出發備戰的艾思凱出賽5場有3場先發，戰績1勝1敗1中繼，防禦率5.93，13.2局投球被敲11支安打失11分，有6次三振和12保送，表現未如教練團預期，因此未獲得升上一軍機會。

艾思凱因個人因素提前和球團提出終止合約，球團予以同意，艾思凱預計在5月26日離台，球團感謝艾思凱本季對悍將的付出，祝福艾思凱未來有更好的發展。同時悍將球團目前仍積極尋找新外援人選，持續為球隊戰力進行補強作業。

富邦悍將 中職

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