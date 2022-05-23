中職／第1張機票發出！悍將掰了艾思凱 續找新洋將

中職今年第一位「領機票」的洋將出現，富邦悍將隊今天宣布，洋投艾思凱（Luis Escobar）因個人因素提前終止合約，預計26日離台，還未在一軍投過球就告別中職。悍將球團感謝他的付出，也表示「將持續積極尋找新外籍球員，補強球隊戰力。」

艾思凱具備大聯盟資歷，2019年在海盜出賽4場、防禦率7.94，近年則於墨西哥聯盟投球，來到悍將後控球問題一直都是最大罩門，總教練丘昌榮也曾直言艾思凱還需要時間。

艾思凱在熱身賽的防禦率高達20.25，開季先放二軍修控球，遲遲未見起色，至今5場登板（3先發、2後援），合計13.2局出現12次四壞保送，被敲11安打、失11分（責失9分），防禦率5.93，成績欠佳，等不到上一軍的機會。

富邦悍將球團新聞稿如下：