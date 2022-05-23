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日職／讚佐佐木朗希力量日職最頂 達比修卻怕他飆太快易受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有認為佐佐木力量已經是日職頂尖，但擔心像他這種快速球投手，受傷風險也比較高。 美聯社
達比修有認為佐佐木力量已經是日職頂尖，但擔心像他這種快速球投手，受傷風險也比較高。 美聯社

千葉羅德海洋隊投手佐佐木朗希，不只創下日職最年輕完全比賽的紀錄，優異的投球表現更是被看好能進軍大聯盟殿堂。而過去也曾經稱霸日職，並在大聯盟打拚多年的前輩達比修有，就分析佐佐木想要更上層樓，優勢和風險分別為何。

根據日本媒體「產經體育」報導，現效力於大聯盟聖地牙哥教士隊的達比修有，最近以影片的方式，在富士電視台體育節目「S-PARK」上露面，並聊到了近來話題火熱的佐佐木朗希。達比修認為，佐佐木的力量釋放極佳，在日本職棒絕對是頂尖等級，現階段即使缺乏技術，但光靠著強大的力量，就能夠有效壓制對手。

達比修透露，自己私下其實和佐佐木有傳訊聯絡。不管佐佐木有什麼問題，達比修都不吝於傾囊相授，但以球種豐富聞名的他，卻還沒有傳授佐佐木變化球的投球方式。達比修分析，近年來有很多像佐佐木這種球速飛快的投手，但因為身體無法支撐，使得受傷風險也相當高。目前佐佐木的體格還很纖細，所以比起學習新變化球，重點還是要擺在身體素質的鍛鍊上。

佐佐木上一場出賽是5月20日對上軟銀，主投6局飆出9K，失一分拿下勝投。本季目前8場先發出賽，拿下5勝0敗，防禦率1.47，55局投球裡飆出87次三振，每九局三振率高達14.24，暫居太平洋聯盟勝投（與山本由伸並列）、防禦率及三振王寶座。

達比修有認為佐佐木的體格仍有待鍛鍊。路透
達比修有認為佐佐木的體格仍有待鍛鍊。路透

佐佐木朗希 達比修有

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