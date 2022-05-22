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中職／陳重羽先發攻守有表現 高志綱：他一直很努力

中央社／ 台北22日電
統一獅隊陳重羽、陳重廷第6局聯手掃回4分。記者陳正興／攝影
統一獅隊陳重羽、陳重廷第6局聯手掃回4分。記者陳正興／攝影

中職統一獅洋投布雷克今天對味全龍先發，與捕手陳重羽搭配投出好表現，面對部分質疑，代理總教練高志綱直言，陳重羽花了很多時間溝通修正，收到成效，「他一直是很努力的選手」。

中華職棒統一獅隊洋投布雷克去年是聯盟勝投王，今天賽前本季4場出賽、首勝沒有開張，上一場比賽對樂天桃猿隊先發5.2局失掉7分責失分、吞下敗仗，有人質疑可能是與捕手陳重羽的搭配比較不順利。

今天獅隊與味全龍隊交手，還是排陳重羽先發蹲捕與布雷克搭配，布雷克先發投7局僅失1分、優質先發率隊以7比1拿勝、本季首勝開張。

代理總教練高志綱表示，很明顯的，投捕間的溝通達到效果，確定是陳重羽先發後，他們也花了時間溝通，「重羽一直是很努力的選手，希望這場比賽可以讓他建立更多的信心、好好面對接下來的賽事。」

布雷克談起與陳重羽的搭配直言，上一場比賽不能怪捕手、是自己狀況不好，今天狀況比上次好太多，無論是球質和球路，才會有不同的結果。

陳重羽表示，今天的節奏跟上一場相比明顯不同，把節奏拉快、希望讓布雷克可以更舒服自在的投球，「他自己調整得好，我只是盡力幫忙他、沒有特別做什麼，他真得表現很好。」

陳重羽今天攻守有表現，除了蹲滿整場，打擊上單場4打席上壘率百分百，2局、5局都敲出安打，6局滿壘時選到保送、擠回球隊超前分，8局再被觸身球保送上壘，單場2安、有3得分。

陳重羽表示，滿壘那個打席投手壞球走在前面，想法是一定要把這一分送回來、氣勢才會到獅隊這邊、很開心有做到。

近期獅隊捕手柯育民崛起，被問起是否會有壓力，陳重羽表示不會，柯育民有好表現、也會為他加油鼓勵，「大家都是同一隊，只要獅隊好我就好，會珍惜每一次上場機會、盡力表現，希望對球隊有貢獻。」

陳重羽 布雷克 統一獅

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