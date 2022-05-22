中職／幫抓學弟專注度 王勝偉談「渴望贏球的心」

富邦悍將隊今晚以5：2擊敗樂天桃猿隊，老將王勝偉不僅有2分砲的貢獻，也扮演提點學弟角色，完成橫掃猿隊的3連勝，王勝偉說：「渴望贏球的心要非常強烈，才能往這方向走。」

悍將隊今天1局上靠著申皓瑋高飛犧牲打先馳得點，2局上戴培峰先敲1分打點二壘打，王勝偉再補上一支2分砲，接著4局上王勝偉的安打又帶有1分打點，王勝偉全場3打數2安打、3打點。

這一轟飛出左外野全壘打牆，但王勝偉跑到二壘就停下來，後來才往本壘繞，他解釋，因為當下聽到二壘審說是安打，所以停下腳步，「球的彈性係數跟前幾年不同，之前幾次打得扎實也沒飛得很遠，這次打出去其實不太確定，原本以為只是長打。」

王勝偉暌違2年開轟，他自認沒做特別調整，都是照教練課表去走，「很開心，但也是一場比賽而已，我比較重視球隊的狀況，全壘打雖然能夠很快得分，但團隊更重要。」

確實，總教練丘昌榮透露，王勝偉與「黑豆」葉竹軒都常常幫忙提醒學弟，王勝偉說：「賽前教練提醒很多了，比賽中我們會比較去看學弟專注度，可能一次打擊、守備不好就跑掉，趕快幫他們抓回來，說的也是教練說過的，黑豆負責外野，內野我來。」

至於今天的先發投手陳仕朋，王勝偉認為他表現非常沉穩，「這幾場我們投手表現都不錯，能夠把分數壓下來，打線也有幫助，一環扣一環，不會特別去想說要幫誰拿勝投，但球隊渴望贏球的心要非常強烈，才能往這方向走。」