中職／布雷克屠龍拿手 王牌回魂謙稱龍隊今年不一樣

去年豪奪17勝登頂勝投王，統一獅隊布雷克今年直到第5場先發終於開張勝投，今天以7局僅失1分、狂飆10次三振好投，幫助獅隊以7：1擊敗味全龍隊，代理教頭高志綱認為這一戰的布雷克，有投出以往得心應手的感覺，也肯定搭檔捕手陳重羽的努力。

布雷克本季前4場登板都與勝投無緣，包括領先遭到砸鍋，也有他自己投球內容欠佳，今天在天母球場重拾王牌身手，以107球先發7局，僅被敲出5安打，唯一失分為第4局吉力吉撈．鞏冠的陽春砲。

高志綱指出，「今天布雷克整個節奏、控制、內容都比上次好，對自己的比賽掌控能力、策略有比較得心應手，照自己想法在走的感覺。」布雷克坦言，今年開季時狀況不是太好，能做的就是盡快把狀況調整回來。

布雷克去年對龍隊先發7場，拿下6勝0敗、防禦率1.68，今年首勝又拿龍隊開刀，但他認為，「去年成績僅供參考，龍隊與去年是非常不同的球隊，只是很高興今天可以幫球隊贏下這場球。」

布雷克生涯前2次先發、3次登板與陳重羽的搭配都很慘烈，合計3敗、防禦率20，今天「雷羽配」再度上陣收到好的效果，第4度聯手終於取得勝利。

布雷克對此則說，上一場投完後，感覺陳重羽對他有點抱歉，但這不是他的錯，「是我自己沒有投好。」這一場雙方溝通、修正後有明顯成效，陳重羽透露：「今天節奏比上一場好滿多，把節奏拉快，就是希望讓他可以更自在、更舒服在場上發揮。」

高志綱也對陳重羽的努力很肯定，「今天確定是重羽先發後，他們也花了時間溝通，確實有收到效果。老實說重羽一直都是很努力的選手，我希望這場比賽可以幫助他建立信心，讓他往後有更多信心面對比賽。」