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中職／隊友5分支援 陳仕朋：投起來更穩

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊打線今晚前4局就從樂天桃猿隊手中攻下5分，先發投手陳仕朋生涯少有的體驗，「隊友給我分數，投起來更穩。」悍將隊最終也以5：2擊敗對手，讓陳仕朋收下本季首勝。

陳仕朋本季前4場先發，隊友合計僅幫忙打下5分，今天一口氣就進帳5分援護，陳仕朋自己也投出6.2局，被敲5支安打，失1分的成績，自去年10月21日後再次收穫勝投。

本季首勝來得晚，陳仕朋其實不會擔心，「自己上場目標就是把局數拉長、失分降低。」7局如果不是因為被敲3安掉分，投了106球的陳仕朋說：「我還想繼續投。」

不過除了第7局，陳仕朋首局就投出2次四壞保送，自己製造危機，但之後很快回穩，他說：「可能比較久沒投，有點不穩，後來隊友幫忙打了5分，捕手（戴培峰）也說，不要再像第1局就好。」

有了分數支援，陳仕朋說，自己投起來比較穩定，「中間也沒有閃躲，除了最後面被敲安打，整體算不錯，7局自己投得不錯，但是對方打得好。」

加上這6.2局，陳仕朋生涯來到400.1局，跨越個人里程碑，他表示：「自己比較在意局數，不會去想勝投、敗投，因為先發投手局數比較重要，也希望趕快來到500局。」

陳仕朋 樂天桃猿

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