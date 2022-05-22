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中職／悍將橫掃龍頭猿 丘總：他們有疫情

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃猿隊教頭丘昌榮比賽時提出挑戰。 擷圖自畫面
桃猿隊教頭丘昌榮比賽時提出挑戰。 擷圖自畫面

戰績墊底的富邦悍將隊，本季首次完成系列賽橫掃，對手正是戰績第一的樂天桃猿隊，雙方勝差從開打前的15.5縮短到12.5，悍將隊總教練丘昌榮表示：「我們還差很多，要繼續加油。」

悍將隊開季一勝難求，但今晚靠著先發投手陳仕朋6.2局失1分好投，加上王勝偉2分砲支援，以5：2擊敗猿隊，這周5場比賽拿下4勝，丘昌榮認為士氣也會有所提升，「開季比較低迷，現在比較振奮，但棒球每天都在變，還是要把基本的做好，展現在場上。」

近3場都是擊敗猿隊，丘昌榮表示：「因為他們有遇到疫情問題，戰力方面比較有影響，我們還差很多，要繼續加油。」猿隊近期有8名球員、1名教練染疫，打線少了林立、林承飛兩位打點榜前二球員，先發輪值也出現傷兵。

這周5場比賽，悍將隊得分都在4分起跳，後段棒次的王勝偉、葉竹軒不僅扮演攻勢發動機，丘昌榮透露，兩人也都會適時提醒學弟，「你不要看竹軒這樣（安靜），他也會提醒像是陳真他們。」

至於先發投手陳仕朋，丘昌榮認為他一直是表現穩定的選手，今晚能夠很快搶到好球數，「他不是三振型，但能夠讓對手打不好。」

桃猿今天由莊昕諺先發，失5分(責失4分)吞敗。 擷圖自畫面
桃猿今天由莊昕諺先發，失5分(責失4分)吞敗。 擷圖自畫面

丘昌榮 陳仕朋 王勝偉

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