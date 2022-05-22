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中職／「陳重」兄弟扛住了 布雷克7局狂飆10K開張勝投

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊陳重羽、陳重廷第6局聯手掃回4分。記者陳正興／攝影
統一獅隊陳重羽、陳重廷第6局聯手掃回4分。記者陳正興／攝影

統一獅隊今日火力就靠「陳重」兄弟來扛，陳重羽第6局在滿壘時選到保送擠回超前分，陳重廷揮出清壘的三壘打，終場以7：1擊敗味全龍隊，先發投手布雷克以7局失1分、狂飆10次三振好投，取得本季首勝。

此役上演史上第一場雙方先發投手都是兩米長人的交鋒，獅隊布雷克身高205公分，龍隊廖任磊201公分，布雷克技高一籌，以107球投7局、被敲5安打，僅在第4局因吉力吉撈．鞏冠的陽春砲丟掉1分，廖任磊則是先發5.2局失5分（責失4分）。

獅隊打線今天「兄弟」搶戲，第2局進帳的分數算是半買半相送，陳重羽在兩出局後敲出安打，陳重廷的打席因游擊手石翔宇傳球失誤賠上兩個壘包，已在三壘的陳重羽隨後靠暴投跑回分數。

獅隊在第6局打破1：1局面，陳重羽先在滿壘時選到保送、擠回1分，陳重廷跟進補上一支三壘打清光壘上跑者，4分大局讓獅隊的勝利吃下定心丸。

布雷克有了火力支援也越投越帶勁，第6到7局面對龍隊2到5棒連飆4K，最終以10K收工，相隔超過1年再投出雙位數三振的比賽。

統一獅隊陳重羽、陳重廷第6局聯手掃回4分。記者陳正興／攝影
統一獅隊陳重羽、陳重廷第6局聯手掃回4分。記者陳正興／攝影

陳重羽 布雷克 陳重廷

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