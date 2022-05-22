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中職／陳仕朋好投免「問天」 悍將猛打橫掃桃猿3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊王勝偉。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊手氣正好，打線延續連5場得分破4，今晚以5：2擊敗樂天桃猿隊，在桃園棒球場橫掃龍頭，取得3連勝，單周5戰4勝1敗收尾，先發投手陳仕朋也以6.2局失1分表現收下本季首勝。

陳仕朋投得爭氣，面對猿隊打線，直到4局下才被林泓育敲出全場第1安，7局雖然單局被敲3安，丟掉第1分，但牛棚幫忙止血。

陳仕朋以106球繳出6.2局失1分的優質先發，被敲5支安打，另有4次三振、2次四壞保送，而且今天有了打線5分支援，也不用遺憾「問天」。

陳仕朋今年前4場先發，24局隊友合計打了5分，換算援護率是1.88，但今天悍將隊1局上申皓瑋高飛犧牲打先得1分，2局上戴培峰先敲1分打點二壘打，9棒王勝偉再補上一支2分砲，接著4局上王勝偉的安打又帶有1分打點，前4局就攻下5分。

今年轉投富邦悍將隊的王勝偉打擊回春，繼相隔1084天奪單場MVP後，今天又出現暌違638天的全壘打，開轟後一度因球打到彈回場內，不確定是全壘打，跑到二壘就停下來，看到裁判比出手勢後，才開始繞回本壘。

38歲的王勝偉20日才有著3安打、4分打點演出，個人自2019年6月1日後再次獲選單場MVP，今晚則是從猿隊先發投手莊昕諺手中敲出本季首轟，上一次開轟是2020年8月22日。

先發輪值傷兵不少的猿隊，今晚投手莊昕諺已經盡力，本季首次先發，投出生涯最長的6局、91球，但被敲6支安打，包含1轟，丟掉5分有4分責失，承擔敗投。

富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供

陳仕朋 王勝偉

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