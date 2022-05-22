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華南金控盃少棒賽／林冠佑投打俱佳新北淘汰桃園

中央社／ 台北22日電
新北市獲勝。 大會提供
新北市獲勝。 大會提供

華南金控盃全國少棒賽上屆冠軍新北市隊今天與桃園市隊交手，新北市隊林冠佑投打俱佳，先發5局失1分、單場2安1打點，率隊以8比1淘汰桃園市隊，至於花蓮縣隊則因為疫情退賽。

111年華南金控盃全國少棒賽在台南舉行，桃園市隊首戰不敵澎湖縣隊、落入敗部，上屆拿下冠軍的新北市隊昨天比賽則是以4比5不敵屏東縣隊、也落入敗部。

新北市隊與桃園市隊今天交手，新北市隊先發投手林冠佑展現壓制力，前4局僅被敲出2支安打，投到5局1人出局後接連被敲3支安打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

今天比賽雙胞胎兄弟哥哥林冠佑總計用73球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分；弟弟林冠宇後援1局被敲1支安打，投出1次四壞保送，無失分，替球隊守住勝利。

林冠佑今天先發好投，打擊方面也有表現，扛7棒首局敲出安打、4局敲出個人單場第2安，總計3打數敲出2支安打貢獻1分打點，是球隊搶勝功臣；新北市隊開路先鋒陳瑞鑫打擊手感火燙，單場3安、3局開轟，貢獻3分打點。

今天另外2場比賽，新竹市隊以9比4擊敗彰化縣隊，高雄市隊以16比4、5局擊敗南投縣隊，花蓮縣隊則因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情退賽。

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