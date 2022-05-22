中職／陳仕朋前4局獲5分援護 可抵4場先發
富邦悍將隊陳仕朋堪稱近年「悲情」投手代表，今年6場出賽，其中4場先發局數中，隊友合計僅給予5分支援，要拿勝投也難，不過今天對上樂天桃猿隊，悍將隊前4局就猛攻5分，1場抵4場。
陳仕朋今年先發局數一共24局，換算隊友給予的得分援護率是1.88，在今年先發超過20局的投手中，只比隊友江少慶22.1局0援護率要好。
但今天陳仕朋先發感受隊友滿滿溫暖，1局上申皓瑋高飛犧牲打先得1分，2局上戴培峰先敲1分打點二壘打，9棒王勝偉再補上一支2分砲，接著4局上王勝偉的安打又帶有1分打點，光是前4局就攻下5分。
這跟悍將隊打線近期復甦也有關，目前連續5場得分都在4分起跳，一甩先前貧打形象，悍將隊開季前26場比賽，打擊率是2成15、得到57分，而今天之前的最近4場比賽，團隊打擊率2成88、得到27分。
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