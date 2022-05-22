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中職／林岱安疫後調整較快 總教練林岳平最慢27日花蓮歸隊

中央社／ 台北22日電
統一獅隊林岱安。 資料照
統一獅隊林岱安。 資料照

統一獅隊今天公告野手吳桀睿快篩陽性、將安排PCR檢測，投手王鏡銘開始二軍隨隊。代理總教練高志綱透露，林岱安歸隊會比投手群快，總教練林岳平最慢將在27日花蓮比賽時歸隊。

中華職棒統一獅隊陸續傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，球團今天公告，野手吳桀睿身體出現微幅不適症狀，自主快篩呈現陽性，目前進行自主隔離並安排PCR檢測。

至於獅隊最先確診的投手王鏡銘19日解除隔離後，連續3天自主訓練，今天再次進行快篩呈現陰性，也正式歸隊投入二軍練習積極調整。

獅隊代理總教練高志綱表示，染疫捕手林岱安今天解隔，在隔離期後半段身體沒有不舒服的狀況下，有在家裡維持訓練，進度會比較快一點，這幾天訓練上如果沒有太大問題就會讓他回來。

至於跟林岱安同一時期確診的一軍主力牛棚投手劉軒荅、江承峰、劉予承及陳韻文，高志綱表示，投手群會慢一點，因為有段時間沒有全力投球的感覺，怕會有受傷的風險，要確定身體狀況沒有問題、強度夠了才會讓他們回來。

獅隊總教練林岳平17日PCR確診，高志綱表示，林岳平預計明天解除隔離，只有剛開始2、3天有點小感冒的症狀，目前身體狀況都很好，最快可能24日就可以歸隊，最慢獅隊27日起赴花蓮的比賽就會歸隊。

高志綱 林岳平 統一獅

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