中職／董子恩3場雙安進補 挨K暴增找到今年課題

富邦悍將隊火力正旺，近4場敲回27分，新人董子恩貢獻了5分打點，不僅連4場敲安，近3場都是單場雙安，打擊率從1成74上升到今天賽前的2成75，他認為中間因雨延賽2場讓自己喘口氣，重新調整好。

董子恩開季前8場23打數僅敲出4支安打，還吞下7次三振，但最近4場17打數7支安打，只吞下1K，分水嶺在5月14、15日兩場因雨延賽，董子恩說：「那2天都在調整，球隊下午練球，我大概中午就先到，早一點去接受指導，加深打擊印象。」

去年董子恩在球季後段升上一軍，整季沒被三振的表現驚艷球迷，然而初登場開始連續45個打席沒三振紀錄在今年中斷，董子恩表示：「投手強度有差，去年剛上來大家對我還不熟悉，跟今年情境不同。」

今年投手知道董子恩在2好球後的破壞功力，針對此點應對，董子恩也認為自己在2好球後追打太多偏差的球，才導致三振變多，「這是我今年的課題，選球有好好選，才有好的攻擊。」