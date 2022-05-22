快訊

蔡總統曾致電協調防疫？ 侯友宜：去年6月打的

北市幼兒園停課政策大轉彎 黃珊珊：家長及教師壓力大

「打龜號」廖老大未戴口罩被直擊 台中衛生局這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／董子恩3場雙安進補 挨K暴增找到今年課題

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊董子恩近3場都敲出雙安。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊董子恩近3場都敲出雙安。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊火力正旺，近4場敲回27分，新人董子恩貢獻了5分打點，不僅連4場敲安，近3場都是單場雙安，打擊率從1成74上升到今天賽前的2成75，他認為中間因雨延賽2場讓自己喘口氣，重新調整好。

董子恩開季前8場23打數僅敲出4支安打，還吞下7次三振，但最近4場17打數7支安打，只吞下1K，分水嶺在5月14、15日兩場因雨延賽，董子恩說：「那2天都在調整，球隊下午練球，我大概中午就先到，早一點去接受指導，加深打擊印象。」

去年董子恩在球季後段升上一軍，整季沒被三振的表現驚艷球迷，然而初登場開始連續45個打席沒三振紀錄在今年中斷，董子恩表示：「投手強度有差，去年剛上來大家對我還不熟悉，跟今年情境不同。」

今年投手知道董子恩在2好球後的破壞功力，針對此點應對，董子恩也認為自己在2好球後追打太多偏差的球，才導致三振變多，「這是我今年的課題，選球有好好選，才有好的攻擊。」

富邦悍將

延伸閱讀

中職／高志綱籲球迷理性 提醒古林睿煬注意後續比賽

中職／開球126公里沒破紀錄 郭泓志：想要140

中職／奇蹟降臨！悍將本季首度連勝 陳鴻文50勝到手

中職／沉寂15場...陳子豪猛轟雙響砲 悍將苦吞6連敗

相關新聞

中職／悍將「換打教」奏效？陳威志：沒那麼神

富邦悍將隊近4場攻下27分、取得3勝，打線有增溫跡象，剛好跟打擊教練陳威志上來時間重疊，難道又是「換打教」奏效？陳威志自...

中職／龍頭猿2連敗悍將 曾總調打線、注意葉竹軒

樂天桃猿隊近期對上富邦悍將隊吞下2連敗，今天打線作出調整，總教練曾豪駒將張閔勛的名牌放在5棒位置，還不斷跟打擊教練鮑伊確...

中職／林智勝1700安到手史上第6人 達陣年紀只比1人小

味全龍隊林智勝今天再「解鎖」一項生涯成就，第1局從統一獅隊洋投布雷克手中敲出安打，是他的生涯第1700安，成為中職史上第...

中職／獅隊新增吳桀睿快篩陽性 王鏡銘已出關先赴二軍

統一獅隊今日再新增快篩陽性案例，吳桀睿身體出現微幅症狀不適，進行自主快篩呈現陽性，首批確診的投手王鏡銘，則在今天投入二軍...

日職／吳念庭二軍出賽3打數敲2安 手感不錯

旅日西武獅隊台灣野手吳念庭持續在二軍出賽，今天單場敲2安、手感不錯，西武隊終場以5比9不敵橫濱DeNA隊

中職／開球126公里沒破紀錄 郭泓志：想要140

「不死鳥」郭泓志今天重新踏上中華職棒投手丘，第一球投出126公里球速，不過也僅一球限定，他是受樂天桃猿隊邀請擔任開球嘉賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。