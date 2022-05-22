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中職／開球126公里沒破紀錄 郭泓志：想要140

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
「不死鳥」郭泓志今天受樂天桃猿隊邀請擔任開球嘉賓。記者蘇志畬／攝影
「不死鳥」郭泓志今天受樂天桃猿隊邀請擔任開球嘉賓。記者蘇志畬／攝影

「不死鳥」郭泓志今天重新踏上中華職棒投手丘，第一球投出126公里球速，不過也僅一球限定，他是受樂天桃猿隊邀請擔任開球嘉賓，他笑說：「上次是跪下來，這次可以站起來。」

曾是大聯盟明星級球員，郭泓志在2013年返台加入中職，一直投到2018年10月22日，最後一場後援出賽時，單膝跪地親吻投手丘，象徵正式告別球場，今天重返久違的球場，強心臟的他也直呼：「緊張，球員越來越壯、越來越帥，啦啦隊也越來越漂亮。 」

郭泓志這一球投出126公里，超過原本自謙的100公里低標，他說：「可能沒穿釘鞋，不然我想破140。」

中職開球最速是2017年台灣標槍好手鄭兆村投出的134公里，郭泓志還沒超越紀錄，他也坦言自己上去有「催」一下球速，「你看，我全身都是汗了，久違的投手丘，上次是跪下來，這次可以站起來。」

當時最後一戰，郭泓志單膝跪地後向投手丘說了些話，他也在今天回顧：「很自然說再見，在投手丘奮鬥20幾年，剛好到人生轉淚點，可以多些時間回家。」

從球場退下後，郭泓志不僅經營健身房，近期也開始經營YouTube頻道「郭董懂不懂」，還是電視節目「全明星觀察中2」的嘉賓之一，郭泓志透露，藝人朋友都滿關心體育，「他們知道我是誰，加上年紀又大一點，滿尊重我的。」

郭泓志近期也在回饋基層棒球，到台灣各地學校進行教育訓練、分享，目前已經去過台北陽明中學、桃園壽山高中，預計還有6所，至於自己是否還有機會再當選手，他笑說：「可能要再多練一下，才能參加測試會。」

郭泓志 中職 球速

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