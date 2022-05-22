中職／林智勝1700安到手史上第6人 達陣年紀只比1人小

味全龍隊林智勝今天再「解鎖」一項生涯成就，第1局從統一獅隊洋投布雷克手中敲出安打，是他的生涯第1700安，成為中職史上第6人，達陣年紀40歲141天為史上第2老。

龍隊今天在天母主場出戰獅隊，林智勝賽前累積1699安，此役擔任先發第2棒，首打席就敲安打，完成1700安里程碑。

林智勝正式跨入1700安俱樂部，成為史上第6人，前5人依序為張泰山、彭政閔、高國慶、林益全、周思齊，最年輕達陣者為張泰山的34歲257天，最老紀錄則為高國慶的40歲259天。

林智勝目前生涯安打數排名史上第6，下一個追趕目標為1709安的周思齊；生涯安打王也在龍隊陣中，就是打擊教練張泰山，20年職棒生涯共累積2134支安打。