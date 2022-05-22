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日職／吳念庭二軍出賽3打數敲2安 手感不錯

中央社／ 台北22日電
吳念庭手感不錯。 擷圖自推特
吳念庭手感不錯。 擷圖自推特

旅日西武獅隊台灣野手吳念庭持續在二軍出賽，今天單場敲2安、手感不錯，西武隊終場以5比9不敵橫濱DeNA隊。

日本職棒埼玉西武獅隊野手吳念庭5月初確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、下放二軍休養，20日痊癒後首場二軍出賽，3打數敲出1支安打，昨天比賽則是2打數沒有安打，選到1次四壞保送。

西武獅隊今天繼續與橫濱DeNA隊交手，吳念庭先發打4棒、守三壘，2局敲出右外野方向安打，4局敲出二壘方向滾地球出局，6局敲出右外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢；吳念庭今天總計3打數敲2安、手感不錯。

橫濱隊今天開賽就攻勢不斷，前3局都有分數進帳，3局打完西武隊0比6落後，西武隊4局靠著森友哉陽春砲追回1分，橫濱隊5局下勝又溫史也開轟。

西武隊7局上靠著單局4安、1保送攻下3分，橫濱7局下再添2分保險分，西武9局靠著接連2支安打再拿1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

橫濱

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