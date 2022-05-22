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中職／高志綱籲球迷理性 提醒古林睿煬注意後續比賽

中央社／ 台北22日電
統一獅先發投手古林睿煬。圖／聯合報系資料照
統一獅先發投手古林睿煬。圖／聯合報系資料照

統一獅隊投手古林睿煬20日先發吞敗，賽後球迷留言影射放水，中職會長蔡其昌與球團均力挺球員，代理總教練高志綱呼籲球迷理性看球，也提醒古林睿煬的課題是接下來的比賽如何。

中華職棒統一獅隊20日與中信兄弟交手，獅隊先發投手古林睿煬表現不如預期，投4.2局失掉4分（1分責失分），球隊輸球、古林睿煬吞下個人本季第2敗。

賽後球迷在網路留言影射古林睿煬放水，古林睿煬在個人Instagram截圖回應，強調可以接受球迷批評自己丟得很爛，但無法接受這種影射的留言。

中職會長蔡其昌發聲力挺，將請聯盟法務、律師協助，獅隊球團也公告要求球迷23日前公開道歉，否則將協助古林睿煬採法律途徑提告。

獅隊代理總教練高志綱今天賽前受訪表示，那天比賽古林睿煬狀況不如預期，過程中也有稍微跟他聊一下，提醒他一場狀況不好沒關係，之後調整好就好，生涯中總是會有那些跟預期落差大的比賽出現，球季還很長，他的課題是接下來的比賽如何。

至於球迷的不理性言論，高志綱表示，球員時代沒有當面聽球迷講過，但有一直聽到大家說網路上的批評很恐怖，「那個時代環境沒有現在好，是比現在更糟糕的環境，不管是網路、私底下都會出現類似的言論，只能做好該做的事，但還是呼籲大家理性看球。」

古林睿煬昨天下二軍，高志綱表示，本週扣掉今天比賽還有4場比賽，按照輪值不會輪到古林睿煬，所以先讓他下二軍，也多一個空間可以適用，今天將捕手張肇元首度拉上一軍。

古林睿煬 高志綱 統一獅

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