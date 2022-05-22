中職／成功盜壘沒了在耍賴？陳晨威：我在等人啦

樂天桃猿隊「光速神威」陳晨威昨天盜壘被阻殺，但真的嗎？慢動作重播似乎手先觸壘，但猿隊沒提出挑戰，陳晨威當下坐在二壘不動，露出「耍賴」般的孩子氣，不過他今天笑說，自己其實不在意，「我在等人家幫我拿頭盔啦。」

昨晚猿隊在主場以0：7輸給富邦悍將隊，3局下陳晨威在2出局後發動快腿，衝向二壘，身體刻意避開觸殺、以手碰壘包，裁判判決出局，陳晨威第一時間比出「Safe」手勢，不過總教練曾豪駒看了看場上後，決定不提出挑戰。

不過根據電視慢動作重播，陳晨威的手似乎先觸壘才被對手手套碰到，但從猿隊三壘側休息區確實不易看清，曾豪駒今天賽前解釋，「我們當下覺得是出局，也詢問過一、三壘指導教練，加上已經2出局了，多猶豫一下，就錯過挑戰的機會。」

猿隊在3局前已經先用掉1次挑戰，這次再用掉就沒了，曾豪駒表示：「也有跟晨威說過，教練這邊沒幫他爭取到（盜壘），選手當下反應是直接的。」陳晨威也說：「沒關係，如果後面更關鍵的時候沒得用也可惜。」

至於當下賴在地上的舉動，讓不少球迷覺得可愛，陳晨威則是有些不好意思的說，自己當下沒有太在意，「只是剛好換局，在等人來幫我拿裝備回去，就休息一下。」

今年在9棒成績不錯的陳晨威，今天重返1棒位置，開季1棒林立染疫、代班藍寅倫休兵，讓他等到機會，他說：「回到一棒感覺滿好的，很開心，這代表自己狀況維持不錯，教練才有信心把我放到1棒。」