中職／李丞齡傷勢評估還OK 獅隊先啟用鄭鎧文守外野

統一獅隊外野手李丞齡前一場出賽傷退，代理教頭高志綱今天賽前透露，他的手肘傷勢目前評估還OK，但實際狀況要等今天賽前打過才知道，最終獅隊排上鄭鎧文負責左外野。

獅隊今年傷兵滿營，外野更是重災區，唐肇廷、張偉聖從去年就掛傷號，今年陸續傷了林安可、蘇智傑，老將胡金龍也數度傳不適、需要小休，獅隊啟用「小將包」羅暐捷、李丞齡、邱智呈頂上戰力，就怕又添新傷兵。羅暐捷日前確診已先缺陣，李丞齡20日在追高宇杰打出的深遠飛球時，撞上全壘打牆，導致右手肘傷退。

獅隊今天在天母球場出戰味全龍隊，高志綱賽前表示，「丞齡的手評估起來是還OK，但保險起見，不想讓他的狀況再惡化，還是要動過之後才知道實際狀況。」獅隊先發打序出爐，並未排上李丞齡。

獅隊考慮下周只有4場比賽，先發輪值用不到古林睿煬而先下放二軍，空出的一席今天拉上捕手張肇元，生涯還未在一軍出賽過。

古林睿煬前一場先發投不滿5局，高志綱指出，比賽過程中就有稍微和他聊一下，一場失利沒關係，再調整好就好，「生涯中總是會有落差比較大的比賽出現，和自己預期不一樣，但調整好就好，賽季還是很長，接下來還是會繼續在投手丘上，他的課題應該是怎麼讓自己維持穩定。」古林睿煬這一戰還因網友惡意影射掀起風波，高志綱今天也呼籲球迷理性看球。