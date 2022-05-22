中職／悍將「換打教」奏效？陳威志：沒那麼神

富邦悍將隊近4場攻下27分、取得3勝，打線有增溫跡象，剛好跟打擊教練陳威志上來時間重疊，難道又是「換打教」奏效？陳威志自己是說：「沒那麼神啦。」

悍將隊本季前26戰攻下57分，近4戰得分幾乎是開季前9場的總和，而前26戰場均2.2分，這4場則是場均6.75分，打擊「判若兩隊」，翻轉時間剛好是從5月17日陳威志從二軍升上一軍開始。

陳威志表示，不可能剛好自己上來就變好，之前總教練丘昌榮也都有在調整，主要是轉變選手一些觀念，「他們本來就很好，調整技術需要時間，但觀念能夠轉換的話很快，丘哥原本是打擊教練，他也有在提醒選手。」

悍將隊連4場得分都超過4分，丘昌榮認為，主要是球隊在逆境中，漸漸有出現突破口，「教練團這邊一直有給一些方向，只是需要一些突破點，像是在滿壘的時候，葉竹軒有打出安打。」

不過丘昌榮也強調，每場比賽狀況不一樣，「都是要重新開始，現在就是把推進、基本功這些做好，結果就會越來越好。」陳威志想法相同，認為自己沒那麼神，而是球員有做好自己工作，「棒球是團體戰」。