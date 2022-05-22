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中職／龍頭猿2連敗悍將 曾總調打線、注意葉竹軒

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手張閔勛改打第5棒。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊捕手張閔勛改打第5棒。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊近期對上富邦悍將隊吞下2連敗，今天打線作出調整，總教練曾豪駒張閔勛的名牌放在5棒位置，還不斷跟打擊教練鮑伊確認：「打5棒？對嗎？」除此之外，曾總也已經「放話」，要好好注意對方打擊火燙的葉竹軒

猿隊今天將今年都打9棒的陳晨威移往1棒，張閔勛扛5棒、郭嚴文先發三壘第6棒，原本1棒藍寅倫、三壘手梁家榮在板凳待命，蔡鎮宇守左外野。

張閔勛自2016年後再次打5棒，曾豪駒表示：「閔勛最近打得不錯，看串連起來會不會比較順。」鮑伊也說，就是做一些調整，閔勛表現一直很好。

本周對悍將隊三連戰開打前，曾豪駒就曾說過：「他們陣型不錯，要小心。」前兩場確實也吃了虧，曾豪駒今天表示：「不算預言成功，我們本來就有在觀察，這2場他們串連不錯。」

特別是後段棒次，也是原本效力猿隊的葉竹軒這2場都敲出雙安，曾豪駒說：「葉竹軒是重點，攻勢都從他開始，今天要注意一下他。」

曾豪駒 葉竹軒 張閔勛

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