中職／最強的第4劑打完 林子昱：現在是無敵鐵金剛

味全龍隊林子昱是確診投手中第一位以先發之姿重返賽場的選手，他在隔離期間曾發燒兩天，但自認對投球沒有太大影響，現在健康重返賽場，他笑說：「現在是無敵鐵金剛，最強的第4劑打完。」

林子昱先發4局共用68球，被敲4安打、失1分（無責失分），賽前教練給他的指示並未設定用球數，只跟他說投多少算多少，他投完前4局也自認還能投，「其實我還想丟第5局，旁邊問你可以丟幾局，我說8局啊！9局也可以，但還是拍我肩膀叫我休息了，不然我是很想丟。」

他透露，確診之初有發燒、全身痠痛的狀況，剛開始恢復練球時有點喘，但影響不大，昨天投球完全沒感覺到因為這次染疫而有任何影響。

林子昱表示，今年季初感覺投球狀況不到位，昨天投起來卻感覺更好，他解釋，「也不是因為休比較久，是因為總仔一直在幫忙調整我的動作，每局下來都會講哪裡需要改進，改善滿多的，平常在練球也都一直在協助調整。」他也坦言球速問題還待解，「覺得我已經很出力了，結果投完一看130幾，想說到底是怎樣，是手壞掉還是槍壞掉。」

龍隊經歷這波病毒侵擾後，不少選手都瘦了一些，林子昱也不例外，但他笑說：「我大吃欸！都叫外送，花了不少錢。」吃進去的食物卻沒看到反映在體重上，讓他自嘲：「我覺得我在浪費錢。」