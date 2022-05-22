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中職／「伍鐸劇場」近期熱映 葉總坦言年紀是負擔

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

味全龍隊「伍鐸劇場」近期熱映中，總教練葉君璋很體諒，直言他已經35歲的年紀，還要天天準備，負擔真的很大，但是還是隨時都說可以上，「有這樣的球員在，還滿幸運的。」

龍隊復賽後屢在比賽尾聲失血，後防呈現不穩，擔綱最後一道防線的伍鐸也不例外，他在停賽前的12場登板，每局被上壘率為0.89，復賽後的5場登板暴漲為2.44，這代表他本周在第9局登板時，幾乎都要面對壘上有兩名以上跑者，甚至滿壘局面，「伍鐸劇場」近期熱映。

談及牛棚狀況，葉君璋認為，近期後援投手的表現，有不少是受到野手失誤影響，不然其實沒那麼差。此外，羅國華、陳明軒近期持續出賽，「他們過去沒有投得這麼多，確實會造成負擔，沒辦法100%，如果更多牛棚回來，我相信他們狀況會更好。」

談到「伍鐸劇場」，葉總也直言：「他幾乎每天投，有時超過1局，加上慢慢有些年紀，去年先發一個禮拜一場，現在每天要準備，35歲、36歲的年紀，還要一直準備，我相信真的是很大的負擔，」不忘誇讚伍鐸的任勞任怨，「連他連投了3場，第4場還是說有需要他還是可以，有這樣的球員在，還滿幸運的。」

伍鐸 牛棚 葉君璋

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