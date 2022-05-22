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中職／「雷羽配」超慘烈 布雷克不牽拖捕手續搭陳重羽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳重羽。記者陳正興／攝影
陳重羽。記者陳正興／攝影

統一獅隊洋投布雷克前一戰與陳重羽搭檔結局慘烈，今天再登板，繼續搭配陳重羽，而非啟用近期表現亮眼的柯育民，代理教頭高志綱解釋，布雷克認為兩位捕手對他來說沒有太大差別，前一戰的失敗，「他認為單純是他自己沒有投好，不會去牽拖捕手。」

布雷克過去在例行賽連續33場與林岱安搭檔，過往表現多能繳出王牌級成績單，兩人堪稱已是棒球場上的「老夫老妻」，但因林岱安日前確診，15日一戰改由陳重羽蹲捕，布雷克先發5.2局被敲11安打、包含3轟，最終狂失7分吞敗收場。

再看生涯成績，布雷克征戰中職進入第3季，僅和陳重羽搭過3場（2先發、1後援），吞下3敗，內容都很慘烈，合計投9局狂失20分，「雷羽配」的防禦率正好是20。

獅隊今天在天母球場出戰味全龍隊，布雷克擔綱先發投手，繼續與陳重羽搭配。賽前說出「陳重羽」名字時，高志綱讀懂媒體眼中的詫異，他解釋：「布雷克說兩個捕手對他來說都差不多，是單純他自己沒有投好，不會去牽拖捕手，剛好育民也是連續出賽，守備時腳有點狀況，就讓重羽先發，讓育民先休息一下。」

從捕手專業的角度觀察，「雷羽配」前役的問題出在哪裡？高志綱指出，「畢竟一年沒有搭配，看起來的確是還是有一些可以做得更好的地方，重羽也知道。」

高志綱也肯定陳重羽積極找問題的態度，「和布雷克聊過後，他也知道自己有些地方沒那麼注意到，但他也很積極想要修正，溝通上我覺得都還滿清楚的。」

布雷克 陳重羽 高志綱

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