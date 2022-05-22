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中職／王維中歸隊首戰平常心 他創的確診群組有多功能

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王維中昨天中繼2局失2分皆非責失分。記者葉信菉／攝影
王維中昨天中繼2局失2分皆非責失分。記者葉信菉／攝影

味全龍隊日前深陷疫情風暴，大批球員進行隔離生活，王牌投手王維中「出關」後首度受訪，他透露隊內有個「確診部隊」群組，除了報備身體狀況外，分享追劇、揪打電動也少不了。

龍隊昨天以7：6險勝中信兄弟隊，王維中在第6局登板，續投到第8局、面對2人次都未抓下出局數後退場，由羅國華接手，2名跑者最終都被兌現為失分，最終以40球投2局，被敲1安打、失2分（無責失），有2次三振、1次保送，最快球速146公里。

王維中今天受訪表示，自己沒有任何症狀，10天居家隔離期間，由於家裡有訓練、治療器材，他都能維持例行課表，但久沒有上場比賽，「昨天上場前，有聽子昱在說滿久沒丟、其實有點緊張。」他也因此小被感染緊張感，「但告訴自己，不要太亢奮，平常心去面對。」

龍隊先前最多達到19人確診，多數都是主力選手，影響戰力短缺，王維中在隔離期間看著比賽也覺得很自責，他說：「有時候看球隊比賽被逆轉還是怎樣，會覺得有點不甘心、有點自責，很想回來的心情。」

隔離生活能做的事情不多，王維中透露他們有個確診群組，「是我創的，原本才幾個人，後來越來越多。」多是交流彼此狀況，休閒娛樂也沒少，「像是打傳說、英雄聯盟，一起玩，沒辦法，訓練時間再多也是那兩個小時，隔離真的很無聊，還是要有休閒娛樂。」他自嘲：「這方面我做的很好。」

效力富邦悍將隊的好友江少慶日前也確診，王維中一得知消息也馬上與他聯絡，皮皮的跟他說「歡迎加入大家庭」。王維中表示，「看他最近心情應該滿糟的，趁這個機會好好休息，有時候這種壓力在球季中很難調整，有時真的會讓人崩潰。」

王維中 富邦悍將 中信兄弟

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