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中職／第二棒MVP很稀少 林智勝：靠前面隊友

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝。記者葉信菉／攝影
味全龍隊林智勝。記者葉信菉／攝影

味全龍隊今晚以7：6驚險擊敗中信兄弟隊，主力回歸固然可喜，前陣子遞補球員拉住戰績也很重要，龍隊賽後戰績升上第二，林智勝說：「很棒，之前二軍Cover，代表我們板凳夠深，很棒的感覺。」

龍隊因6名主力歸隊，將6名「疫情遞補名單」上來支援的球員放回二軍，回歸的郭天信、李凱威都有安打演出，林智勝在5局下敲出致勝安打獲選單場MVP，距離生涯1700安也只差1安。

龍隊近2場勝利都由林智勝拿下MVP，他賽後表示：「第二棒MVP很少吧？靠前面的棒次攻擊，我才有這個機會。」

能夠突破象魔力封鎖，林智勝表示，他的變速球、曲球都非常有引誘性，今天大家就是去把握失投、偏高球路，自己也是前面有打到一個曲球，「知道角度怎麼跑，就能設定攻擊。」

郭天信、林智勝今天敲安上壘都紛紛比出敬禮姿勢，是來自網路熱門影片，一名小朋友童言童語把「海軍陸戰隊」說成「海軍路上睡」，林智勝說：「大家打安打就是為了想做這個動作。」

主力歸隊後，味全龍隊更接近「完全體」，不過林智勝認為，主力缺陣期間，替補球員有把握住機會，像是吳東融、曾陶鎔、洪瑋漢，還有投手群都表現很好，「有幫球隊咬住戰績，主力回來之後，我們更強大了。」

林智勝 味全龍

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