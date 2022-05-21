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中職／象魔力帽簷污漬被抗議 賽務部解釋為何檢查球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手象魔力。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊投手象魔力。記者葉信菉／攝影

今晚在天母球場的味全龍隊與中信兄弟隊之戰，4局下象魔力的帽子污漬驚動兩隊總教練，葉君璋認為疑似有使用「外部物質」，不過中職賽務部表示，裁判當下檢查過比賽用球，沒有問題。

4局下葉君璋上場質疑象魔力的帽簷顏色「黑黑的」，主審張展榮向象魔力要球檢視，認為沒有問題，也向葉總回覆，不過葉君璋認為問題出在帽子上，林威助此時也上場了解，隨後比賽恢復進行。

葉君璋表示，覺得可疑所以提醒裁判，而中職賽後解釋，裁判當下檢查過球，既然球沒有問題，也就沒有使用外部物質的疑慮，因為使用目的就是增加球的黏性。

林威助則透過球團表示，當下因為不確定對手抗議哪個部分，所以上前詢問，裁判回覆是檢查手套、球有無異狀，雖然想繼續詢問，但壘審請他先回去（休息區）。

中信兄弟隊投手象魔力。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊投手象魔力。記者葉信菉／攝影

葉君璋 中職 林威助 中信兄弟 味全龍

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