聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／象魔力帽子有疑？葉總：可以自己判斷
味全龍隊今天以7：6險勝中信兄弟隊，不過象魔力的帽子引起兩隊總教練關注，4局下葉君璋上場質疑他使用「外部物質」，林威助也一度上前關心，賽後葉總對媒體表示：「覺得可疑，適時向裁判提出提醒。」
4局下龍隊龍德力上場準備打擊，此時葉君璋走上場跟主審張展榮反應，懷疑象魔力使用增加粘性的物質，張展榮要球來檢視後認為沒有問題，葉君璋再次上場強調帽簷有污漬，林威助此時也一度上前關心，不過比賽隨後恢復進行。
龍隊也在4局從象魔力手中敲出第1支安打，5局攻下2分逆轉超前，最終1分差贏球，葉君璋表示：「我們希望看到的是白色（帽簷顏色），盡我們努力去讓比賽正常，覺得可疑就適時提醒。」
對於主審認為沒問題，葉君璋表示：「裁判沒抓到，我也沒證據，但大家可以自己判斷。」隨後補了一句：「他們在意白色，我們在意黑色。」意指日前兄弟總教練林威助曾抓龍隊使用過多止滑粉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言