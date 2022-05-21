中職／象魔力帽子有疑？葉總：可以自己判斷

味全龍隊今天以7：6險勝中信兄弟隊，不過象魔力的帽子引起兩隊總教練關注，4局下葉君璋上場質疑他使用「外部物質」，林威助也一度上前關心，賽後葉總對媒體表示：「覺得可疑，適時向裁判提出提醒。」

4局下龍隊龍德力上場準備打擊，此時葉君璋走上場跟主審張展榮反應，懷疑象魔力使用增加粘性的物質，張展榮要球來檢視後認為沒有問題，葉君璋再次上場強調帽簷有污漬，林威助此時也一度上前關心，不過比賽隨後恢復進行。

龍隊也在4局從象魔力手中敲出第1支安打，5局攻下2分逆轉超前，最終1分差贏球，葉君璋表示：「我們希望看到的是白色（帽簷顏色），盡我們努力去讓比賽正常，覺得可疑就適時提醒。」

對於主審認為沒問題，葉君璋表示：「裁判沒抓到，我也沒證據，但大家可以自己判斷。」隨後補了一句：「他們在意白色，我們在意黑色。」意指日前兄弟總教練林威助曾抓龍隊使用過多止滑粉。