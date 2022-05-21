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中職／悍將甦醒還不晚 陳鴻文奪本季首勝明天要請咖啡

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳鴻文先發6局無失分，取得生涯第50勝。圖／富邦悍將隊提供
陳鴻文先發6局無失分，取得生涯第50勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以7：0擊敗樂天桃猿隊，本季首度取得2連勝，打線開火成為近期亮點，本季前26戰攻下57分，近4戰狂取幾乎一半的27分，總教練丘昌榮棒球有時就是這樣，有時一個點打開了，選手也不會一直困在那邊。

悍將隊今年戰情低迷，打線被檢討最多，前26戰場均只有2.2分，代表投手只要失分3分以上就很難贏球，悍將隊本周一互換一、二軍打擊教練，本周的4戰打來效果顯著，4戰拿下3勝、狂攻27分。

丘總賽後表示，猿隊正好遇到疫情影響戰力，悍將隊還有很多需要加強的。對於打線近期開火的表現，他先是說「這要問一下打擊教練」，隨後表示，「剛好有幾個點有打開，棒球有時就是這樣，那個點開了後，不會一直困在那邊，每個人在打都有無形壓力。」

打線開火，也因此催生悍將隊今年第一位拿下勝投的本土投手，陳鴻文以6局無失分好投拿下本季首勝、生涯第50勝。

第49勝與50勝之間相隔217天，9度挑戰才拿到，陳鴻文直言：「這個不重要，重要的是我們今天贏球。」雖熱投112球，他賽後喊不累，「小胖（林泓育）打二壘安打，我還有跟他聊天，他先打界外，我先在那邊喊這顆你也打得到，我要換一顆你打不到的。」

他表示，球隊低迷時，至少希望場上的拚鬥精神可以感染大家，「畢竟輸贏無法掌控，但球場上的鬥志可以掌控，很開心可以感染隊友。」

陳鴻文賽後爽喊要請咖啡，「有，我剛剛已經講了，我明天請喝咖啡，好的開始，這也還不晚，球隊都還是非常努力在往前，不是一點機會都沒有。」

陳鴻文 棒球 樂天桃猿 富邦悍將 丘昌榮

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