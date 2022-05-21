中職／說好不哭 張耿豪退場後淚噴被陳鴻文看到

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
張耿豪開TJ手術後首度站上一軍賽場，退場時難掩激動。圖／富邦悍將隊提供
張耿豪開TJ手術後首度站上一軍賽場，退場時難掩激動。圖／富邦悍將隊提供

賽前說好不哭，張耿豪今天在桃園球場完成1局投球退場後，面對隊友、教練的溫馨鼓勵，還是忍不住淚崩，漫長的復健之路後等到盼望中的這一天，他說：「證明自己還能丟。」

張耿豪前一次在一軍出賽已是2019年7月21日，年僅31歲，職棒生涯已經歷經5次手術，最近一次為2020年的TJ韌帶置換手術，張耿豪重返賽場譜寫勵志故事新篇章。

今天悍將隊將張耿豪拉上一軍，面對樂天桃猿隊之戰在第8局站上賽場，投1局無失分，有1次三振、1次保送，最快球速142公里，退場時難掩激動。

張耿豪賽前受訪時，自認重返賽場應該不會哭，賽後招認沒忍住，「到休息室後有啦！有被鴻文看到。」他透露退場後，隊友、教練紛紛鼓勵，恭喜他回來，「整個感覺就上來了。」尤其是投手教練林正豐，張耿豪說：「握手後，我已經要走了，他說等一下，都不用抱一下喔？」

開刀前的最後一戰、復出後的第一戰，都是在桃園球場，張耿豪相隔超過1000天站上一軍投手丘，他說熟悉、陌生的感覺各半，對於加油聲很陌生，一開始沒辦法很快進入狀況，抓下最後一個出局數後，「有種自己有做到的那個感覺。」這一路的艱辛點滴在心頭，張耿豪說：「不管遇到多大的困難，以正面的心情面對，那一天遲早會到來。」

看張耿豪的復出秀，總教練丘昌榮表示，「我沒有和他同隊過，就我對他這幾年的了解，都在復健和醫院路上，運動員不容易，剛投完正豐教練很興奮，選手就是這樣，很想繼續在這舞台要付出很多。」

張耿豪開TJ手術後首度站上一軍賽場，退場時難掩激動。圖／富邦悍將隊提供
張耿豪開TJ手術後首度站上一軍賽場，退場時難掩激動。圖／富邦悍將隊提供

張耿豪 富邦悍將 樂天桃猿

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