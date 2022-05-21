中職／葉總拐氣有效？滿血龍回歸險勝兄弟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝。記者葉信菉／攝影
味全龍隊林智勝。記者葉信菉／攝影

葉總「拐氣」效應，味全龍隊今晚先在5局下突破洋投象魔力，郭天信的回歸首安敲回追平分，並靠林智勝安打跑回超前分，兩隊到比賽後段打擊互爆，龍隊最終仍以7：6擊敗中信兄弟隊，迎接主力「滿血」歸陣的首勝。

龍隊今天前3局一支安打也沒有，以0：1落後，4局下總教練葉君璋上場反應象魔力似乎有使用「外部物質」，主審張展榮要球確認沒問題，葉君璋指指帽子，認為帽簷的污漬沒檢查到，不過張展榮解釋後，比賽恢復進行。

龍隊在4局下2出局後由曾陶鎔敲出第1支安打，不過沒有進帳分數；「拐氣」效應延遲發酵，到5局下劉基鴻先靠失誤上壘，接著郭天信的二壘安打送回首分，下一棒林智勝再補上安打，敲回超前分。

7局下龍隊打了一輪，洪瑋漢開局敲出三壘打，2出局後龍德力補上一支二壘打，敲回1分，也把象魔力打退場；接手的吳俊偉保送加上被敲3支安打，再失4分，1分記在象魔力帳上。

不過8局上換兄弟打了一輪，先從王維中手中敲安加選到保送，接替的羅國華取得2出局後，二壘手出現失誤，接著岳東華敲安帶回1分，詹子賢再補上一支滿貫砲，單局同樣攻下5分，回到1分差。

詹子賢因密切接觸呂彥青而在上周接受隔離，本周回歸前4場都沒安打，今天一發滿貫砲補進度，復出首安就是本季首轟。

龍隊先發投手林子昱「疫」後歸隊，以68球投完4局，被敲4支安打，僅失1分非責失，接手的趙璟榮投1局無失分，也剛好等到球隊反撲，收下本季第2勝。

首日回歸的王維中在6局登板，中繼前2局投得乾淨俐落，僅因1次守備失誤讓對方上壘，不過8局續投被敲安加上保送，用球數達40球退場，最後壘上跑者都被送回來，不過失2分都沒責失。

味全龍隊郭天信。記者葉信菉／攝影
味全龍隊郭天信。記者葉信菉／攝影

味全龍 中信兄弟 郭天信 林智勝 葉君璋

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