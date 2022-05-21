中職／奇蹟降臨！悍將本季首度連勝 陳鴻文50勝到手

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳鴻文取得生涯第50勝。圖／富邦悍將隊提供
陳鴻文取得生涯第50勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊開運啦！今天面對龍頭樂天桃猿隊再咬一口，以7：0取勝後，本季首度連贏兩場，第一次感受連勝的幸福美好；先發投手陳鴻文以112球熱投6局無失分，他是悍將隊今年第一個拿到勝投的本土先發投手，一併完成生涯50勝里程碑。

悍將隊本周打擊大噴發，今天繼續在桃園球場逞威，第2局就以3支安打加上三壘手梁家榮的失誤，單局攻下3分；第5局再有3支二壘打串聯，掃進2分，第9局董子恩補刀，以安打掃回2分打點。

連同此戰在內，悍將隊近4戰攻下27分，洗刷「貧打邦」形象，早早有支援分數之下，陳鴻文也繳出好投，先發6局僅被敲4安打、無失分。後續由4任後援投手登板，包括相隔1035天再於一軍出賽的張耿豪，中繼1局無失分。

陳鴻文早在去年10月16日就拿到生涯第49勝，接下來跨球季連8場先發沒有勝投，第9度叩關終於沒再抱憾，相隔217天再取得勝投，集滿50勝成為聯盟史上第25人。

悍將隊打線11支安打迸發7分，新秀董子恩的2安打、貢獻3分打點表現最佳，悍將隊打線讓前戰友、現對手的索沙投6局、失5分（責失2分），承擔本季首敗。

陳鴻文 富邦悍將 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／悍將幫踩煞車 江國豪下放無關傷情

中職／想以疫情遞補陳鴻文不可行 誰是悍將及時雨？

中職／陳鴻文跨季6連敗 悍將4勝17敗勝率跌到1成90

中職／悍將去年同期排名榜首 本季墊底讓陳鴻文1勝難求

相關新聞

中職／奇蹟降臨！悍將本季首度連勝 陳鴻文50勝到手

富邦悍將隊開運啦！今天面對龍頭樂天桃猿隊再咬一口，以7：0取勝後，本季首度連贏兩場，第一次感受連勝的幸福美好；先發投手陳...

中職／霸帝士二度下放還有沒有機會？丘總無奈笑了

富邦悍將隊洋砲霸帝士位置岌岌可危，一個月內兩度被下放二軍，還有沒有再上來的機會？總教練丘昌榮笑得很無奈，「呵呵，不知道，...

中職／江少慶碰到的病毒有點強 加入二軍練球先調身體

富邦悍將隊王牌投手江少慶確診新冠肺炎，近日已經完成隔離，今天首度跟著二軍練球，球隊不急著將他拉上一軍，投手教練林正豐透露...

中職／猛獅硬起來！公開點名影射網友 「不道歉就開告」

統一獅隊年輕投手古林睿煬昨天先發吞敗，賽後遭球迷不實言論影射，球團決定硬起來，直接點名網友，限時要求公開道歉，下達最後通...

中職／相隔逾1000天返一軍 張耿豪很多畫面在心中

等待超過1000個日子，張耿豪再度出現在一軍賽場上，昨天接到電話通知，他坦言：「其實很多畫面在心中，說不上的感覺，那些曾...

中職／葉總拐氣有效？滿血龍回歸險勝兄弟

葉總「拐氣」效應，味全龍隊今晚先在5局下突破洋投象魔力，郭天信的回歸首安敲回追平分，並靠林智勝安打跑回超前分，兩隊到比賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。