中職／奇蹟降臨！悍將本季首度連勝 陳鴻文50勝到手

富邦悍將隊開運啦！今天面對龍頭樂天桃猿隊再咬一口，以7：0取勝後，本季首度連贏兩場，第一次感受連勝的幸福美好；先發投手陳鴻文以112球熱投6局無失分，他是悍將隊今年第一個拿到勝投的本土先發投手，一併完成生涯50勝里程碑。

悍將隊本周打擊大噴發，今天繼續在桃園球場逞威，第2局就以3支安打加上三壘手梁家榮的失誤，單局攻下3分；第5局再有3支二壘打串聯，掃進2分，第9局董子恩補刀，以安打掃回2分打點。

連同此戰在內，悍將隊近4戰攻下27分，洗刷「貧打邦」形象，早早有支援分數之下，陳鴻文也繳出好投，先發6局僅被敲4安打、無失分。後續由4任後援投手登板，包括相隔1035天再於一軍出賽的張耿豪，中繼1局無失分。

陳鴻文早在去年10月16日就拿到生涯第49勝，接下來跨球季連8場先發沒有勝投，第9度叩關終於沒再抱憾，相隔217天再取得勝投，集滿50勝成為聯盟史上第25人。

悍將隊打線11支安打迸發7分，新秀董子恩的2安打、貢獻3分打點表現最佳，悍將隊打線讓前戰友、現對手的索沙投6局、失5分（責失2分），承擔本季首敗。